Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF уже работают над будущими поколениями видеокарт

Компании Palit и Galax опубликовали ещё одно, уже третье, заявление о будущем бренда видеокарт Galax. На этот раз компании прямо заявили, что бренды Galax, KFA2 и HOF «уже работают над будущими поколениями видеокарт».

Это заявление было сделано в связи с путаницей, возникшей из-за более раннего сообщения, отправленного Роналдо Буассали (Ronaldo Buassali) из TecLab, который руководит подразделением Galax в Бразилии. По словам Palit и Galax, ему была предоставлена неверная информация из-за внутреннего недоразумения. Ситуация привелка к необходимости очередного публичного разъяснения со стороны компаний.

Согласно первоначальной информации, в компании сменилось руководство, и управление подразделением Galax перешло под непосредственный контроль Palit. Однако некоторые СМИ неправильно интерпретировали эту информацию и сделали вывод, что бренд Galax полностью уходит с рынка. В компании это опровергли.

В новом заявлении подтверждается, что бренды Galax, KFA2 и HOF останутся под управлением Palit Group и будут участвовать в разработке будущих видеокарт. Компании также заявляют, что полностью готовы к выпуску текущего поколения GPU и уже работают над будущими поколениями графических ускорителей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD выпустила драйвер с поддержкой Pragmata и других новых игр
В кабеле питания Asus ROG Equalizer за $50 «нет никакого смысла», а удаление встроенного мостика улучшает баланс тока, говорит Der8auer
Palit прояснила ситуацию вокруг Galax — производитель видеокарт продолжит работу под её началом
Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ
Китайские конкуренты Nvidia тратят на разработки больше, чем зарабатывают
Профессиональную видеокарту Intel Arc Pro B70 протестировали в играх — на треть быстрее игровой Arc B580 и чуть похуже GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Теги: palit, galax, kfa2, hof, видеокарты
palit, galax, kfa2, hof, видеокарты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Qualcomm пообещала избавить недорогие Android-смартфоны от тормозов — представлены Snapdragon 6 Gen 5 и Snapdragon 4 Gen 5
На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче 50 мин.
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр 2 ч.
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда 2 ч.
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online 2 ч.
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей 2 ч.
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг 3 ч.
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска 4 ч.
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий 4 ч.
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner 5 ч.
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей 5 ч.
Google объяснила, как ИИ читает Gmail — и что делает с данными 7 мин.
Samsung Display показала линзы для умных очков с micro-OLED, способные отображать полупрозрачное видео 13 мин.
TotalEnergies создаст суперкомпьютер Pangea 5 за €100 млн 22 мин.
Мировые продажи планшетов замерли, а хромбуков — резко обвалились 34 мин.
Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF уже работают над будущими поколениями видеокарт 57 мин.
Arm рассчитывает заработать миллиарды долларов на серверных процессорах Arm AGI 2 ч.
TSMC вкладывается в морские ветряки, чтобы не упереться в дефицит энергии для выпуска чипов 2 ч.
Meta обжаловала вердикт на $4,2 млн по делу о зависимости от соцсетей и вреде для психики 2 ч.
Переговоры профсоюза и руководства Samsung провалились — сотрудники требуют до 15 % прибыли 2 ч.
ИИ научили следить за животными в дикой природе — он разбирает миллионы снимков за дни вместо месяцев 2 ч.