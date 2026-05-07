Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF уже работают над будущими поколениями видеокарт

Компании Palit и Galax опубликовали ещё одно, уже третье, заявление о будущем бренда видеокарт Galax. На этот раз компании прямо заявили, что бренды Galax, KFA2 и HOF «уже работают над будущими поколениями видеокарт».

Это заявление было сделано в связи с путаницей, возникшей из-за более раннего сообщения, отправленного Роналдо Буассали (Ronaldo Buassali) из TecLab, который руководит подразделением Galax в Бразилии. По словам Palit и Galax, ему была предоставлена неверная информация из-за внутреннего недоразумения. Ситуация привелка к необходимости очередного публичного разъяснения со стороны компаний.

Согласно первоначальной информации, в компании сменилось руководство, и управление подразделением Galax перешло под непосредственный контроль Palit. Однако некоторые СМИ неправильно интерпретировали эту информацию и сделали вывод, что бренд Galax полностью уходит с рынка. В компании это опровергли.

В новом заявлении подтверждается, что бренды Galax, KFA2 и HOF останутся под управлением Palit Group и будут участвовать в разработке будущих видеокарт. Компании также заявляют, что полностью готовы к выпуску текущего поколения GPU и уже работают над будущими поколениями графических ускорителей.