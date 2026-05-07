Meta✴ обжаловала вердикт на $4,2 млн по делу о зависимости от соцсетей и вреде для психики

Meta✴ обратилась в суд с просьбой отменить вердикт присяжных, признавших социальную сеть компании виновной в нанесении вреда психическому здоровью одного из пользователей. По сообщению Reuters, Meta✴ настаивает на полном оправдании или проведении нового судебного разбирательства по делу о зависимости от социальных сетей.

В документе, опубликованном в среду, Meta✴ утверждает, что защищена от подобных претензий статьёй 230 Закона о пристойности в коммуникациях (Communications Decency Act) федерального закона от 1996 года, который освобождает платформы от ответственности за пользовательский контент. Юристы компании заявили, что доказательства в суде были основаны на возникшей депрессии истца — некой Кейли (Kaley G.M.), именно с просматриваемыми материалами, а не с такими элементами дизайна, как бесконечная лента или автовоспроизведение видео.

Напомним, в марте коллегия присяжных признала действия Meta✴ и Google (в отношении YouTube) недобросовестными в отношении разработки платформ, в результате чего компании обязаны выплатить компенсацию в размере $4,2 млн и $1,8 млн соответственно. Google также намерена обжаловать решение, тогда как другие фигуранты дела, Snap и TikTok, урегулировали споры до начала судебных слушаний.

Meta✴, YouTube и другие компании, работающие в сфере социальных сетей, сталкиваются с тысячами аналогичных исков, в которых семьи и учебные заведения обвиняют соцсети в провоцировании кризиса ментального здоровья среди молодёжи. Хотя нижестоящие суды ранее отклоняли попытки компаний сослаться на статью 230 федерального Закона, итоговая интерпретация статьи станет ключевым фактором при рассмотрении апелляций и может иметь широкие последствия для всей интернет-индустрии, подчёркивает Reuters.