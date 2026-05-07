На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче

Ассоциация финансовых маркетплейсов обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой из-за изменений в подходе «Яндекса» к демонстрации результатов поисковой выдачи, которые, по мнению участников рынка, нарушают принципы конкуренции и мешают пользователям получить весь набор доступных предложений, пишет РБК.

«Яндекс» разместил над органическими результатами поиска интерактивный апплет — элемент интерфейса, который позволяет сравнивать и выбирать финансовые услуги без перехода на сайты операторов. В связи с этим значительно сократился трафик на самих финансовых платформах, отметили в ассоциации, в которую входят «Банки.ру », «Сравни», «Финуслуги», «Открытый финансовый маркетплейс» и т.д. Видимость виджета по банковским запросам с начала 2026 года превысила 80 %, сообщает РБК.

«Поиск перестаёт быть просто инструментом навигации и начинает выполнять несвойственную функцию выбора финансовых продуктов, при этом его алгоритмами управляет сама поисковая система», — сообщила директор финансовых маркетплейсов Мария Князева.

В ассоциации отметили, что деятельность оператора финансовой платформы должна регулироваться Центробанком и осуществляться на отдельной площадке, а не на поисковой веб-странице.

В свою очередь, в «Яндексе» заявили «Коммерсанту», что не получали жалобу и не знакомы с её содержанием. «Обогащённые ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнёрам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись», — сообщил представитель компании.