Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изм...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче

Ассоциация финансовых маркетплейсов обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой из-за изменений в подходе «Яндекса» к демонстрации результатов поисковой выдачи, которые, по мнению участников рынка, нарушают принципы конкуренции и мешают пользователям получить весь набор доступных предложений, пишет РБК.

Источник изображения: Luis Villasmil/unsplash.com

Источник изображения: Luis Villasmil/unsplash.com

«Яндекс» разместил над органическими результатами поиска интерактивный апплет — элемент интерфейса, который позволяет сравнивать и выбирать финансовые услуги без перехода на сайты операторов. В связи с этим значительно сократился трафик на самих финансовых платформах, отметили в ассоциации, в которую входят «Банки.ру », «Сравни», «Финуслуги», «Открытый финансовый маркетплейс» и т.д. Видимость виджета по банковским запросам с начала 2026 года превысила 80 %, сообщает РБК.

«Поиск перестаёт быть просто инструментом навигации и начинает выполнять несвойственную функцию выбора финансовых продуктов, при этом его алгоритмами управляет сама поисковая система», — сообщила директор финансовых маркетплейсов Мария Князева.

В ассоциации отметили, что деятельность оператора финансовой платформы должна регулироваться Центробанком и осуществляться на отдельной площадке, а не на поисковой веб-странице.

В свою очередь, в «Яндексе» заявили «Коммерсанту», что не получали жалобу и не знакомы с её содержанием. «Обогащённые ответы в поиске построены по прозрачным правилам и доступны всем партнёрам, включая финансовые платформы. Принципы их работы не менялись», — сообщил представитель компании.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Российские и белорусские смарт-ТВ стали заметно популярнее на отечественном рынке — но лидируют китайские бренды
«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников
В 9 из 10 умных колонок в России встроена «Яндекс Алиса» — россияне стали чаще выбирать дорогие модели
ИИ в поиске Google теперь читает Reddit — и цитирует оттуда экспертные мнения
Московский суд запретил легендарный развлекательный портал «ЯПлакалъ»
Издатели: Цукерберг лично одобрил массовое пиратство книг для обучения ИИ
Теги: яндекс, фас россии, финансы
яндекс, фас россии, финансы
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Qualcomm пообещала избавить недорогие Android-смартфоны от тормозов — представлены Snapdragon 6 Gen 5 и Snapdragon 4 Gen 5
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче 38 мин.
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр 2 ч.
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда 2 ч.
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online 2 ч.
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей 2 ч.
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг 3 ч.
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска 4 ч.
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий 4 ч.
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner 4 ч.
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей 5 ч.
TotalEnergies создаст суперкомпьютер Pangea 5 за €100 млн 10 мин.
Мировые продажи планшетов замерли, а хромбуков — резко обвалились 22 мин.
Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF уже работают над будущими поколениями видеокарт 45 мин.
Arm рассчитывает заработать миллиарды долларов на серверных процессорах Arm AGI 2 ч.
TSMC вкладывается в морские ветряки, чтобы не упереться в дефицит энергии для выпуска чипов 2 ч.
Meta обжаловала вердикт на $4,2 млн по делу о зависимости от соцсетей и вреде для психики 2 ч.
Переговоры профсоюза и руководства Samsung провалились — сотрудники требуют до 15 % прибыли 2 ч.
ИИ научили следить за животными в дикой природе — он разбирает миллионы снимков за дни вместо месяцев 2 ч.
Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ 3 ч.
Anthropic достанутся все мощности ИИ-кластера xAI Colossus 1 3 ч.