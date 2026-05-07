Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Мировые продажи планшетов замерли, а хро...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Мировые продажи планшетов замерли, а хромбуков — резко обвалились

По итогам I квартала 2026 года мировой рынок планшетных компьютеров остался практически неизменным — объём поставок составил 37 млн единиц, что соответствует росту всего на 0,1 % год к году, подсчитали аналитики Omdia. Крупнейшие в мире производители хромбуков отметили снижение поставок.

Источник изображений: omdia.tech.informa.com

Источник изображений: omdia.tech.informa.com

Наибольшую положительную динамику на рынке планшетов продемонстрировала Латинская Америка, за которой следуют Ближний Восток и Африка; этот рост аналитики объясняют в первую очередь накоплением запасов, а не высоким спросом со стороны потребителей. «В условиях ограниченного предложения как потребители, так и производители подходят к выбору приоритетных устройств более тщательно», — отметили в Omdia.

Производители ПК в первую очередь выпускают ноутбуки и десктопы, а производители смартфонов и планшетов делают выбор в пользу первых «из-за их значительного вклада в общий бизнес». На рынке планшетов высокий спрос сохраняется преимущественно в верхнем ценовом сегменте, а для роста в остальных сегментах рынку не хватает мощного катализатора, каким стало, например, прекращение поддержки Windows 10 в мире ПК. На вторую половину 2026 года аналитики дают консервативный прогноз как по стоимости, так и по объёмам поставок.

Наиболее сильный рост на рынке планшетов показали Huawei и Lenovo, нарастившие объёмы поставок на 28 % и 20 % соответственно. Лидером рынка осталась Apple, которая отгрузила 14,8 млн единиц продукции, и это на 7,9 % больше, чем годом ранее — фактором роста стал обновлённый iPad Air. Второй стала Samsung с поставками 5,8 млн единиц и ростом на 12,6 %; третьей — Huawei с 3,2 млн единиц продукции; четвёртой — Lenovo, которая продала 3 млн устройств; пятой — Xiaomi, которая отгрузила 2,6 млн планшетов, что на 13,6 % больше, чем годом ранее.

В сегменте хромбуков ситуация хуже — их продажи сократились почти у всех крупных производителей. Проблемы с ценами и отгрузками грозят задержать второй этап программы цифровизации японских школ GIGA School Program 2.0, выступающей крупнейшим фактором роста на рынке хромбуков. Lenovo и входящая в неё NEC поставили 1,5 млн единиц продукции, что на 11,2 % меньше, чем годом ранее; второй стала HP с 1 млн отгруженных единиц и сокращением поставок на 15,3 % год к году; Acer показала лишь небольшое снижение на 4,9 % и поставила 937 тыс. хромбуков; продажи Dell рухнули на 28,3 % — до 413 тыс. единиц; участвующая в японской программе цифровизации школ Asus отгрузила 406 тыс. единиц продукции, что соответствует росту на 3,5 %, а доля рынка компании составила 9 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Рынок смартфонов вырос на 1% в I квартале, но к концу года ожидается спад на 15 %
Продажи ПК в США подпрыгнули на 3 % в конце 2025 года, но в этом году рухнут на 13 %
Из-за дефицита памяти сильнее всего пострадают поставки хромбуков
Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день
Microsoft предложила ветеранам компании щедрые отступные за уход на пенсию по собственному желанию
Huawei представила планшет MatePad Pro Max, смартфон Nova 15 Max и россыпь смарт-часов
Теги: omdia, планшет, хромбуки
omdia, планшет, хромбуки
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Qualcomm пообещала избавить недорогие Android-смартфоны от тормозов — представлены Snapdragon 6 Gen 5 и Snapdragon 4 Gen 5
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче 38 мин.
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр 2 ч.
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда 2 ч.
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online 2 ч.
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей 2 ч.
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг 3 ч.
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска 4 ч.
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий 4 ч.
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner 4 ч.
Найден новый способ обхода шифрования Google Chrome для кражи паролей 5 ч.
TotalEnergies создаст суперкомпьютер Pangea 5 за €100 млн 10 мин.
Мировые продажи планшетов замерли, а хромбуков — резко обвалились 22 мин.
Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF уже работают над будущими поколениями видеокарт 45 мин.
Arm рассчитывает заработать миллиарды долларов на серверных процессорах Arm AGI 2 ч.
TSMC вкладывается в морские ветряки, чтобы не упереться в дефицит энергии для выпуска чипов 2 ч.
Meta обжаловала вердикт на $4,2 млн по делу о зависимости от соцсетей и вреде для психики 2 ч.
Переговоры профсоюза и руководства Samsung провалились — сотрудники требуют до 15 % прибыли 2 ч.
ИИ научили следить за животными в дикой природе — он разбирает миллионы снимков за дни вместо месяцев 2 ч.
Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ 3 ч.
Anthropic достанутся все мощности ИИ-кластера xAI Colossus 1 3 ч.