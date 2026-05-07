По итогам I квартала 2026 года мировой рынок планшетных компьютеров остался практически неизменным — объём поставок составил 37 млн единиц, что соответствует росту всего на 0,1 % год к году, подсчитали аналитики Omdia. Крупнейшие в мире производители хромбуков отметили снижение поставок.

Наибольшую положительную динамику на рынке планшетов продемонстрировала Латинская Америка, за которой следуют Ближний Восток и Африка; этот рост аналитики объясняют в первую очередь накоплением запасов, а не высоким спросом со стороны потребителей. «В условиях ограниченного предложения как потребители, так и производители подходят к выбору приоритетных устройств более тщательно», — отметили в Omdia.

Производители ПК в первую очередь выпускают ноутбуки и десктопы, а производители смартфонов и планшетов делают выбор в пользу первых «из-за их значительного вклада в общий бизнес». На рынке планшетов высокий спрос сохраняется преимущественно в верхнем ценовом сегменте, а для роста в остальных сегментах рынку не хватает мощного катализатора, каким стало, например, прекращение поддержки Windows 10 в мире ПК. На вторую половину 2026 года аналитики дают консервативный прогноз как по стоимости, так и по объёмам поставок.

Наиболее сильный рост на рынке планшетов показали Huawei и Lenovo, нарастившие объёмы поставок на 28 % и 20 % соответственно. Лидером рынка осталась Apple, которая отгрузила 14,8 млн единиц продукции, и это на 7,9 % больше, чем годом ранее — фактором роста стал обновлённый iPad Air. Второй стала Samsung с поставками 5,8 млн единиц и ростом на 12,6 %; третьей — Huawei с 3,2 млн единиц продукции; четвёртой — Lenovo, которая продала 3 млн устройств; пятой — Xiaomi, которая отгрузила 2,6 млн планшетов, что на 13,6 % больше, чем годом ранее.

В сегменте хромбуков ситуация хуже — их продажи сократились почти у всех крупных производителей. Проблемы с ценами и отгрузками грозят задержать второй этап программы цифровизации японских школ GIGA School Program 2.0, выступающей крупнейшим фактором роста на рынке хромбуков. Lenovo и входящая в неё NEC поставили 1,5 млн единиц продукции, что на 11,2 % меньше, чем годом ранее; второй стала HP с 1 млн отгруженных единиц и сокращением поставок на 15,3 % год к году; Acer показала лишь небольшое снижение на 4,9 % и поставила 937 тыс. хромбуков; продажи Dell рухнули на 28,3 % — до 413 тыс. единиц; участвующая в японской программе цифровизации школ Asus отгрузила 406 тыс. единиц продукции, что соответствует росту на 3,5 %, а доля рынка компании составила 9 %.