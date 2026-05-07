Google объяснила, как ИИ читает Gmail — и что делает с данными

Google опровергла слухи о том, что содержимое пользовательских ящиков Gmail используется для обучения искусственного интеллекта Gemini. В компании пояснили, что алгоритмы анализируют личную переписку исключительно для предоставления контекстных подсказок и персонализированных ответов в рамках новых функций сервиса. Однако есть нюансы.

Интеграция ИИ в почтовый клиент включает инструменты для составления текста и автоматического обзора входящих сообщений. Особое внимание привлекает функция «Персональный интеллект» (Personal Intelligence), позволяющая Gemini связывать данные из разных приложений. Например, нейросеть может сопоставить историю просмотров на YouTube с недавними сообщениями от друзей. Для работы таких механизмов алгоритм получает доступ к обширным массивам личной информации, хранящейся в экосистеме Google, включая архивы фотографий и историю активности.

Несмотря на заявления компании о безопасности данных, процесс обработки информации имеет нюансы, важные для понимания политики конфиденциальности. В частности, Google уточняет, что хотя письма и файлы не передаются в обучающую выборку ИИ-модели, сводки и сгенерированные медиаматериалы могут использоваться для улучшения качества будущих ответов ИИ. То есть, определённые аспекты пользовательских данных всё же влияют на обучение алгоритмов, пусть и в обезличенном или агрегированном виде через промежуточные результаты работы нейросети.

Поводом для возобновления дискуссии о приватности стали вирусные публикации в социальных сетях, в том числе от предпринимателя Лори Грейнер (Lori Greiner), выразившей обеспокоенность доступом ИИ к личной переписке. В ответ в Google подчеркнули, что все расширенные функции анализа данных являются добровольными и требуют активного согласия пользователя. Компания также предоставила инструкции по полному отключению ИИ-функций в настройках Gmail, однако предупредила, что это ограничение деактивирует ряд полезных инструментов, таких как автоматическая категоризация входящих сообщений.