Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Созданные с помощью ИИ сайты кишат уязви...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Созданные с помощью ИИ сайты кишат уязвимостями — разработчики ИИ-сервисов валят всё на клиентов

Платформы Lovable, Base44, Replit и Netlify предлагают всем желающим за считанные секунды создавать при помощи искусственного интеллекта сайты и публиковать их — на тысячах таких ресурсов в общий доступ попадают конфиденциальные данные, пишет Wired со ссылкой на специализирующуюся в области кибербезопасности компанию RedAccess.

Источник изображения: Mohammad Rahmani / unsplash.com

Источник изображения: Mohammad Rahmani / unsplash.com

Эксперты изучили несколько тысяч сгенерированных ИИ сайтов и обнаружили, что более 5000 из них не имеют какой-либо защиты и даже лишены механизмов аутентификации. При наличии одного лишь адреса сайта во многих случаях оказалось возможным получить доступ к программной части и файлам данных; некоторые открывали эти данные после авторизации с помощью любого адреса электронной почты. Около 40 % ресурсов раскрывали конфиденциальную информацию.

Найти такие сайты оказалось несложно: Lovable, Replit, Base44 и Netlify размещают их на собственных поддоменах, а не только по адресам клиентов — достаточно было произвести поиск в Google и Bing с указанием этих поддоменов и других нехитрых запросов. Исследователи обнаружили рабочие планы медицинских учреждений с личной информацией врачей, подробную информацию о закупке рекламы, записи о продажах и грузоперевозках, переписки продавцов с клиентами, содержащие полные имена и контактную информацию последних и многое другое. В ряде случаев исследователи без особого труда получили привилегии администраторов на этих сайтах.

На платформе Lovable было обнаружено множество фишинговых ресурсов, выполненных в стиле официальных сайтов Bank of America, Costco, FedEx, Trader Joe’s и McDonald’s. В Netlify комментариев по поводу инцидента не дали; в Replit и Base44 заявили, что пользователи сами выбрали публикацию данных в общем доступе — его можно закрыть в настройках учётных записей клиентов. В Lovable сообщили, что проводят расследование по поводу обнаруженных на платформе поддельных фишинговых ресурсов.

Эксперты RedAccess связались с некоторыми клиентами этих платформ и сообщили им о выявленных уязвимостях. Некоторые из них поблагодарили специалистов в области кибербезопасности, после чего либо обеспечили защиту данных, либо удалили эти ресурсы. Выяснить, сколько аналогичных уязвимых сайтов размещаются на собственных доменах компаний, не удалось. Ситуация будет только усугубляться, считают эксперты: ИИ позволяет создавать не только сайты, но и генерирует код любых других приложений — и эти приложения зачастую оказываются не менее уязвимыми.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Codex набирает обороты: OpenAI привлекла партнёров для выхода в корпоративный сегмент
ИИ-агент OpenAI Codex получил многие улучшения в новой версии
Samsung собирается предложить пользователям смартфонов Galaxy инструмент для вайб-кодинга
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей
Теги: ии, вайб-кодинг, уязвимость
ии, вайб-кодинг, уязвимость
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
Невероятный мод Zagreus’ Journey для Hades 2 вышел из «беты» и поразил даже разработчиков Hades
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
Спрос на ИИ-услуги Anthropic в первом квартале взлетел в 80 раз, поэтому ей и понадобился суперкомпьютер Маска
Созданные с помощью ИИ сайты кишат уязвимостями — разработчики ИИ-сервисов валят всё на клиентов 2 ч.
Евросоюз намерен ограничить использование американских облаков для работы с конфиденциальными государственными данными 2 ч.
На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче 3 ч.
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр 3 ч.
Даже хакеры устали от нейросетей: их форумы захлестнула ИИ-бурда 4 ч.
Google DeepMind будет обучать ИИ в космической песочнице EVE Online 4 ч.
Anthropic занялась повышением привлекательности ИИ-бота Claude для простых пользователей 4 ч.
«Экономил ради этого целый год»: трейлер кроссовера Wuthering Waves и Cyberpunk: Edgerunners привёл фанатов в восторг 4 ч.
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий 5 ч.
Google закрыла разработку ИИ-агента для сложных задач в интернете Project Mariner 6 ч.
Hisense представила игровой 5K-монитор GX Ultra с частотой обновления 180 Гц 10 мин.
200 Тфлопс в FP64: AMD поделилась первыми подробностями об Instinct MI430X 23 мин.
OnePlus представила смартфон Nord CE6 с батареей на 8000 мА·ч за $320 и модель Nord CE6 Lite подешевле 2 ч.
Google объяснила, как ИИ читает Gmail — и что делает с данными 2 ч.
Samsung Display показала линзы для умных очков с micro-OLED, способные отображать полупрозрачное видео 2 ч.
TotalEnergies создаст суперкомпьютер Pangea 5 за €100 млн 2 ч.
Мировые продажи планшетов замерли, а хромбуков — резко обвалились 2 ч.
Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF уже работают над будущими поколениями видеокарт 3 ч.
Arm рассчитывает заработать миллиарды долларов на серверных процессорах Arm AGI 3 ч.
TSMC вкладывается в морские ветряки, чтобы не упереться в дефицит энергии для выпуска чипов 3 ч.