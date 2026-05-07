Глава Take-Two взял вину за неудачи Sid Meier’s Civilization VII на себя, а обновление Test of Time исправит главную проблему игры

Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью Game File прокомментировал неудачи глобальной стратегии Sid Meier’s Civilization VII от Firaxis Games.

Напомним, Civilization VII показала слабый старт продаж, заработала самые низкие оценки критиков в истории основной серии и заслужила в Steam более 40 тыс. «смешанных» отзывов (рейтинг 48 %).

По словам Зельника, Firaxis всегда старается сохранить баланс между новым и полюбившимся фанатам старым, но на этот раз перестаралась: «С Civ VII мы промахнулись, но не от недостатка стараний. И вину за это я беру на себя».

Зельник добавил, что Sid Meier’s Civilization VII «однозначно прибыльна» и уже «очень хороша», но станет ещё лучше. «Мы уже внесли кучу исправлений и продолжим это делать», — заверил руководитель Take-Two.

Долго ждать не придётся: уже 19 мая Civilization VII получит крупное обновление Test of Time (см. трейлер выше), которое принесёт в игру самую востребованную среди фанатов функцию — возможность пройти игру, не меняя цивилизацию.

Помимо прочего, в состав Test of Time войдут:

полная переработка механики побед — теперь при подсчёте будет учитываться больше активностей;

система триумфов (необязательные испытания) вместо путей наследия;

карта «Фрактальный континент»;

новый экран торговли;

новые сюжетные события;

новый (и бесплатный) лидер;

новые звуки и музыка;

обновление системы генерации карт;

обновление специалистов и биомов;

многочисленные изменения баланса.

Sid Meier’s Civilization VII вышла в феврале 2025 года на PC (Steam, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Series X, S и Nintendo Switch, в июне добралась до Switch 2, а в феврале 2026-го — до подписки Apple Arcade (iPhone, iPad, Mac).