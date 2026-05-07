Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Операционные системы «Профиль низкой задержки» ускорит Window...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Профиль низкой задержки» ускорит Windows 11 — но процессору придётся кратковременно работать на максимум

В Windows 11 появится новая функция «Профиль низкой задержки», которая будет повышать частоту процессора в короткие промежутки времени при запуске высокоприоритетных задач, чтобы ускорить запуск приложений и повысить отзывчивость системы. По словам осведомлённых источников, эта функция будет максимально использовать процессор в короткие промежутки времени при открытии приложений, системных всплывающих окон и контекстных меню.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Источники утверждают, что «Профиль низкой задержки» уже тестируется в программе Windows Insider. Функция повышает частоту процессора до максимума на 1–3 секунды всякий раз, когда пользователь пытается выполнить высокоприоритетную задачу, такую ​​как открытие приложения или системного всплывающего окна, например, меню «Пуск».

По имеющимся данным, включение «Профиля низкой задержки» может ускорить запуск встроенных приложений, таких как Edge и Outlook, до 40 %, и улучшить отзывчивость элементов интерфейса, таких как меню «Пуск» и контекстные меню, до 70 %. Также утверждается, что эта функция положительно влияет на скорость запуска большинства распространённых сторонних приложений.

«Профиль низкой задержки» является частью проекта Microsoft Windows K2, в рамках которого компания стремится улучшить общую производительность и отзывчивость Windows 11. Другими способами улучшения пользовательского опыта стала оптимизация устаревшего кода и перенос большего количества элементов ОС на WinUI 3.

Пока неясно, смогут ли пользователи самостоятельно включать и выключать «Профиль низкой задержки». На данном этапе эта функция автоматически запускается в фоновом режиме по мере необходимости и невидима для пользователя. Источники сообщают, что её влияние на время автономной работы и температуру минимально, поскольку пики ускорения процессора ограничены несколькими секундами.

Функция «Профиль низкой задержки» находится на ранней стадии тестирования и, вероятно, будет изменена до официального объявления или презентации. В настоящее время вносятся корректировки в продолжительность и частоту ускорения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новые сборки Windows 11 будут по умолчанию скрывать надоедливую ленту MSN
Windows 11 получила крупное обновление для повышения стабильности — первый шаг к возвращению «доверия пользователей»
Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11
Серверы Ubuntu снова заработали после пятидневной DDoS-атаки
Google проведёт 12 мая мероприятие Android Show I/O Edition — там расскажут об Android 17 и, вероятно, об Aluminium OS
Galaxy S26 получит бету One UI 9 раньше, чем владельцы старых моделей увидят стабильную One UI 8.5
Теги: microsoft, windows 11, производительность, отзывчивость, k2
microsoft, windows 11, производительность, отзывчивость, k2
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
«Спокойной ночи и удачи!»: руководитель франшизы Dying Light покинул Techland после 13 лет работы
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
IBM когда-то хотела отказаться от навигации с клавишей Tab — Microsoft не согласилась, сославшись на маму Билла Гейтса 37 мин.
«Профиль низкой задержки» ускорит Windows 11 — но процессору придётся кратковременно работать на максимум 38 мин.
ИИ с «глазами» оказался в разы дороже обычного API — агенты сжигают бюджеты, ходя по сайтам 41 мин.
Глава Take-Two взял вину за неудачи Sid Meier’s Civilization VII на себя, а обновление Test of Time исправит главную проблему игры 58 мин.
Доля российского ПО в госсекторе превысила 75 % 2 ч.
Фейковый сайт ИИ-бота Claude распространяет новый вредонос Beagle для Windows 2 ч.
Созданные с помощью ИИ сайты кишат уязвимостями — разработчики ИИ-сервисов валят всё на клиентов 3 ч.
Евросоюз хочет отрезать американские облака от конфиденциальных госданных 3 ч.
На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче 4 ч.
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр 5 ч.
Apple закажет новую партию чипов A18 Pro из-за высокого спроса на MacBook Neo 37 мин.
Iridium анонсировала PNT-решение для безошибочного позиционирования и синхронизации времени Project Authentic 2 ч.
Hisense представила игровой 5K-монитор GX Ultra с частотой обновления 180 Гц 2 ч.
200 Тфлопс в FP64: AMD поделилась первыми подробностями об Instinct MI430X 2 ч.
OnePlus представила смартфон Nord CE6 с батареей на 8000 мА·ч за $320 и модель Nord CE6 Lite подешевле 3 ч.
Google объяснила, как ИИ читает Gmail — и что делает с данными 4 ч.
Samsung Display показала линзы для умных очков с micro-OLED, способные отображать полупрозрачное видео 4 ч.
TotalEnergies создаст суперкомпьютер Pangea 5 за €100 млн 4 ч.
Мировые продажи планшетов замерли, а хромбуков — резко обвалились 4 ч.
Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF уже работают над будущими поколениями видеокарт 4 ч.