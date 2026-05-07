«Профиль низкой задержки» ускорит Windows 11 — но процессору придётся кратковременно работать на максимум

В Windows 11 появится новая функция «Профиль низкой задержки», которая будет повышать частоту процессора в короткие промежутки времени при запуске высокоприоритетных задач, чтобы ускорить запуск приложений и повысить отзывчивость системы. По словам осведомлённых источников, эта функция будет максимально использовать процессор в короткие промежутки времени при открытии приложений, системных всплывающих окон и контекстных меню.
Источники утверждают, что «Профиль низкой задержки» уже тестируется в программе Windows Insider. Функция повышает частоту процессора до максимума на 1–3 секунды всякий раз, когда пользователь пытается выполнить высокоприоритетную задачу, такую как открытие приложения или системного всплывающего окна, например, меню «Пуск».
По имеющимся данным, включение «Профиля низкой задержки» может ускорить запуск встроенных приложений, таких как Edge и Outlook, до 40 %, и улучшить отзывчивость элементов интерфейса, таких как меню «Пуск» и контекстные меню, до 70 %. Также утверждается, что эта функция положительно влияет на скорость запуска большинства распространённых сторонних приложений.
«Профиль низкой задержки» является частью проекта Microsoft Windows K2, в рамках которого компания стремится улучшить общую производительность и отзывчивость Windows 11. Другими способами улучшения пользовательского опыта стала оптимизация устаревшего кода и перенос большего количества элементов ОС на WinUI 3.
Пока неясно, смогут ли пользователи самостоятельно включать и выключать «Профиль низкой задержки». На данном этапе эта функция автоматически запускается в фоновом режиме по мере необходимости и невидима для пользователя. Источники сообщают, что её влияние на время автономной работы и температуру минимально, поскольку пики ускорения процессора ограничены несколькими секундами.
Функция «Профиль низкой задержки» находится на ранней стадии тестирования и, вероятно, будет изменена до официального объявления или презентации. В настоящее время вносятся корректировки в продолжительность и частоту ускорения.
