«Профиль низкой задержки» ускорит Windows 11 — но процессору придётся кратковременно работать на максимум

В Windows 11 появится новая функция «Профиль низкой задержки», которая будет повышать частоту процессора в короткие промежутки времени при запуске высокоприоритетных задач, чтобы ускорить запуск приложений и повысить отзывчивость системы. По словам осведомлённых источников, эта функция будет максимально использовать процессор в короткие промежутки времени при открытии приложений, системных всплывающих окон и контекстных меню.

Источники утверждают, что «Профиль низкой задержки» уже тестируется в программе Windows Insider. Функция повышает частоту процессора до максимума на 1–3 секунды всякий раз, когда пользователь пытается выполнить высокоприоритетную задачу, такую ​​как открытие приложения или системного всплывающего окна, например, меню «Пуск».

По имеющимся данным, включение «Профиля низкой задержки» может ускорить запуск встроенных приложений, таких как Edge и Outlook, до 40 %, и улучшить отзывчивость элементов интерфейса, таких как меню «Пуск» и контекстные меню, до 70 %. Также утверждается, что эта функция положительно влияет на скорость запуска большинства распространённых сторонних приложений.

«Профиль низкой задержки» является частью проекта Microsoft Windows K2, в рамках которого компания стремится улучшить общую производительность и отзывчивость Windows 11. Другими способами улучшения пользовательского опыта стала оптимизация устаревшего кода и перенос большего количества элементов ОС на WinUI 3.

Пока неясно, смогут ли пользователи самостоятельно включать и выключать «Профиль низкой задержки». На данном этапе эта функция автоматически запускается в фоновом режиме по мере необходимости и невидима для пользователя. Источники сообщают, что её влияние на время автономной работы и температуру минимально, поскольку пики ускорения процессора ограничены несколькими секундами.

Функция «Профиль низкой задержки» находится на ранней стадии тестирования и, вероятно, будет изменена до официального объявления или презентации. В настоящее время вносятся корректировки в продолжительность и частоту ускорения.