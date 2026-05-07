IBM когда-то хотела отказаться от навигации с клавишей Tab — Microsoft не согласилась, сославшись на маму Билла Гейтса

Задолго до появления на клавиатурах клавиш Copilot и даже Windows, Microsoft и IBM дискутировали по поводу клавиши Tab. Это было во времена, когда две компании совместно работали над платформой OS/2, рассказал ветеран софтверного гиганта Рэймонд Чэнь (Raymond Chen).

Microsoft и IBM не сошлись в вопросе о том, какая клавиша должна отвечать за переключение между полями в диалоговом окне. Microsoft склонялась к Tab, а IBM выступала решительно против этого варианта. Тогда программисты IBM решили обратиться к руководителю программистов Microsoft, выступавших за применение клавиши Tab. Тот ответил: «Вы находитесь в Бока-Ратоне, чтобы принимать такие решения самостоятельно, и чтобы мне не нужно было там находиться». Дискуссия действительно проходила в филиале IBM в городе Бока-Ратоне (шт. Флорида). Ответ этого руководителя пришлось переводить на официальный язык: «Microsoft выступает за использование клавиши Tab для этой цели».

Этот ответ программистов IBM не удовлетворил, и они обратились уже к своему руководству — вопрос дошёл до вице-президента компании, который, как и его подчинённые, выступил «категорически против использования клавиши Tab для этой цели». Он находился примерно на семь уровней выше по иерархии, чем программисты. И вице-президент IBM потребовал подтверждения от руководителя аналогичного уровня в Microsoft. В итоге IBM дали ответ явно в иронически-издевательском ключе: «Матери Билла Гейтса (Bill Gates) клавиша Tab не интересна». Дискуссии был положен конец, и клавиша Tab осталась.

Теги: microsoft, ibm, tab
