Сегодня 07 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... AMD выпустила ИИ-ускоритель Instinct MI3...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD выпустила ИИ-ускоритель Instinct MI350P с 144 Гбайт HBM3E, PCIe 5.0 x16 и потреблением 600 Вт

Компания AMD выпустила специализированный графический ускоритель Instinct MI350P в формате карты расширения PCIe. Новинка предназначена для серверов с воздушным охлаждением и ориентирована на развёртывание систем логического вывода для искусственного интеллекта, не требующих полноценной платформы OAM.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

В составе Instinct MI350P используется графический чип со 128 исполнительными блоками, 8192 потоковыми процессорами и 512 матричными ядрами. AMD заявляет для GPU максимальную частоту 2,2 ГГц. Формально Instinct MI350P представляет собой наполовину урезанную версию Instinct MI350X.

Карта получила 144 Гбайт памяти HBM3E с поддержкой 4096-битной шины. Для памяти заявляется пиковая пропускная способность на уровне 4 Тбайт/с. Также ускоритель оснащён 128 Мбайт кеш-памяти последнего уровня и поддерживает функцию ECC (коррекции ошибок) для памяти.

Особенности Instinct MI350P
AMD-AI-Portfolio.jpg
Смотреть все изображения (3)
AMD-Instinct-MI350P-Delivered-vs.-Peak-Performance.jpg
AMD-Instinct-MI350P-Partitioning.jpg
Смотреть все
изображения (3)

AMD заявляет для Instinct MI350P производительность до 4,6 Пфлопс при работе с матрицами MXFP4 или MXFP6. Карта также обеспечивает производительность 2,3 Пфлопс при работе с матрицами MXFP8 и OCP-FP8, 1,15 Пфлопс — при работе с матрицами FP16 и BF16 и 36 Тфлопс — при работе с матрицами FP64. Благодаря структурированной разреженности некоторые показатели производительности при работе с 8-битными и 16-битными числами удваиваются.

Толщина ускорителя Instinct MI350P составляет два слота расширения, длина карты — 267 мм. Для работы новинка использует интерфейс PCIe 5.0 x16. Подача дополнительного питания на карту обеспечивается через разъём 12V-2×6. Стандартный показатель энергопотребления ускорителя составляет 600 Вт, однако его можно настроить на режим потребления 450 Вт.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ускоритель AMD Instinct MI430X оказался вшестеро быстрее Nvidia Rubin, но он не для ИИ
Оптимизм руководства AMD по поводу серверных CPU разогнал акции — плюс 19 % за день
AMD уйдёт от универсальных серверных CPU — EPYC ждёт дробление под ИИ, облака и другие сценарии
Google объяснила, как ИИ читает Gmail — и что делает с данными
Palit подтвердила, что Galax, KFA2 и HOF уже работают над будущими поколениями видеокарт
ИИ научили следить за животными в дикой природе — он разбирает миллионы снимков за дни вместо месяцев
Теги: instinct mi350p, искусственный интеллект, ускоритель ии
instinct mi350p, искусственный интеллект, ускоритель ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
«Шринкфляция» добралась до гаджетов — в 2026 году они не только дорожают, но и получают меньше памяти
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
В Китае создали первый в мире беспилотный карьерный самосвал — и он умеет передвигаться «крабиком»
«Спокойной ночи и удачи!»: руководитель франшизы Dying Light покинул Techland после 13 лет работы
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения 2 мин.
Приложение Fitbit превратилось в Google Health — и сможет собирать данные о здоровье даже из Apple Health 2 ч.
Новый стандарт жанра для вселенной «Чужих»: анонсирован амбициозный кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite 2 3 ч.
В Steam вышло атмосферное сюжетное приключение Will: Follow The Light о поиске смысла «даже в темноте» 4 ч.
Заряженное ностальгией музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape очаровало критиков — игра доступна в российском Steam 5 ч.
IBM когда-то хотела отказаться от навигации с клавишей Tab — Microsoft не согласилась, сославшись на маму Билла Гейтса 6 ч.
ИИ с «глазами» оказался в разы дороже обычного API — агенты сжигают бюджеты, ходя по сайтам 6 ч.
Глава Take-Two взял вину за неудачи Sid Meier’s Civilization VII на себя, а обновление Test of Time исправит главную проблему игры 6 ч.
Доля российского ПО в госсекторе превысила 75 % 6 ч.
Фейковый сайт ИИ-бота Claude распространяет новый вредонос Beagle для Windows 6 ч.
Южнокорейские учёные объявили «третью эпоху транзисторов» — кремниевые осцилляторы будут решать сложные задачи 2 ч.
GeIL анонсировала модули DDR5, которые работают со скоростью 8000 МТ/с без разгона 2 ч.
AMD выпустила ИИ-ускоритель Instinct MI350P с 144 Гбайт HBM3E, PCIe 5.0 x16 и потреблением 600 Вт 2 ч.
Компания Ploopy «отделила» культовый манипулятор TrackPoint от ноутбуков ThinkPad и превратила его в портативную мышь 3 ч.
Google анонсировала Fitbit Air — лёгкий фитнес-трекер без экрана за $99 с круглосуточным отслеживанием активности владельца 3 ч.
Apple закажет новую партию чипов A18 Pro из-за высокого спроса на MacBook Neo 6 ч.
Iridium анонсировала PNT-решение для безошибочного позиционирования и синхронизации времени Project Authentic 6 ч.
Hisense представила игровой 5K-монитор GX Ultra с частотой обновления 180 Гц 7 ч.
200 Тфлопс в FP64: AMD поделилась первыми подробностями об Instinct MI430X 7 ч.
OnePlus представила смартфон Nord CE6 с батареей на 8000 мА·ч за $320 и модель Nord CE6 Lite подешевле 8 ч.