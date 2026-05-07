GeIL анонсировала модули DDR5, которые работают со скоростью 8000 МТ/с без разгона

Компания GeIL представила модули памяти Spear V DDR5, способные работать на скорости 8000 МТ/с без необходимости использования профилей разгона Intel XMP или AMD EXPO. Производитель также показал модули памяти Aquarius Diamond RGB, оснащённые алюминиевым радиатором с RGB-подсветкой и пластиковыми накладrами в виде бриллиантов.

Модули памяти GeIL со скоростью 8000 МТ/с соответствуют стандарту JEDEC. Компания собирается показать новинки на выставке Computex 2026. Производитель отмечает, что указанные модули ОЗУ не требуют использования профилей разгона XMP и EXPO, а также ручных настроек в BIOS на поддерживаемых платформах.

Для новинок компания заявляет тайминги CL64-64-64-128 и рабочее напряжение 1,10 В. Это ставит их в отдельную категорию по сравнению с большинством других модулей памяти DDR5-8000, которые обычно полагаются на профили разгона и более высокое рабочее напряжение для заявленной скорости работы.

GeIL отмечает, что новые модули памяти оптимизированы для настольных процессоров Intel Core Ultra 200. Тестирование ОЗУ проводилось на материнских платах с чипсетами Intel Z890 и B860, в сочетании с процессорами Core Ultra 5 245KF и Core Ultra 7 265K.

Стоит добавить, что на днях компания TeamGroup представила свои модули ОЗУ DDR5-8000 Elite и Elite Plus, также не требующие разгона. Они тоже работают при напряжении 1,1 В в рамках спецификаций JEDEC, но предлагают более низкие задержки CL56-56-56-128.

GeIL не озвучила ни стоимость, ни ёмкость, ни сроки поступления своих новинок в продажу. Она также не уточнила, относятся ли данные модули ОЗУ к стандартам UDIMM или CUDIMM.

Теги: geil, teamgroup, оперативная память, озу, модуль памяти
