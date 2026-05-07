Telegram получил большое обновление, почти целиком посвящённое ИИ и автоматизации. В мессенджере появился гостевой режим для ботов, возможность общения ботов друг с другом, инструменты автоматизации чатов, а также поиск по более чем 100 млн эмодзи и стикеров. Заодно Telegram обновил опросы и инструменты модерации.

Главным нововведением стал так называемый гостевой режим для ботов. Теперь ИИ-ботов можно вызывать прямо в любых личных и групповых чатах — достаточно упомянуть их через @username в сообщении. После этого бот сможет ответить в том же чате: например, найти информацию, сгенерировать текст или картинку, проверить информацию или выполнить другую задачу. При этом Telegram подчёркивает, что такие боты получают доступ только к сообщениям, где их упомянули, и не видят остальную переписку.

Ещё одно важное изменение касается взаимодействия между самими ботами. Теперь Telegram разрешил ботам отвечать другим ботам, что открывает дорогу для создания целых цепочек из автономных ИИ-агентов и автоматизации рабочих сценариев. Например, один бот сможет собирать данные, второй — анализировать их, а третий — публиковать результат в чате, и всё без участия человека.

Также разработчики улучшили отображение ответов от ботов. Сообщения теперь могут выводиться постепенно, по мере генерации текста, — аналогично тому, как это реализовано в современных ИИ-чатах. Telegram отмечает, что благодаря обновлениям Bot API ответы стали появляться быстрее и получили новые анимации.

Ещё в Telegram появилась функция автоматизации чатов. Пользователи могут подключить бота к своему профилю и разрешить ему отвечать на сообщения от их имени. При этом можно гибко настроить, к каким именно чатам получит доступ бот — например, только к новым диалогам или к перепискам с незнакомыми пользователями. Настройка находится в разделе «Автоматизация чатов».

Telegram также расширил возможности встроенного ИИ-редактора текста. Теперь пользователи смогут создавать собственные стили для ИИ-редактора сообщений, задавая набор инструкций для оформления текста. Такие стили можно сохранять и делиться ими по ссылке. Компания считает, что функция пригодится как сообществам с локальными мемами, так и командам, которым важно поддерживать единый стиль публикаций.

Ещё одним заметным нововведением стал расширенный поиск по эмодзи и стикерам. Telegram заявляет, что пользователям теперь доступны более 100 млн стикеров и эмодзи, созданных сообществом. Поиск работает на 36 языках, а для автоматической разметки и индексации изображений используются ИИ-модели на базе сети Cocoon.

Обновление затронуло и систему опросов. Администраторы групп и каналов получили доступ к интерактивной статистике голосования с графиками изменения голосов во времени. Правда, функция работает только для опросов, набравших более 100 голосов. Кроме того, теперь можно ограничивать участие в опросах — например, разрешать голосовать только подписчикам канала или пользователям из определённых стран.

Среди менее крупных изменений — возможность отправлять отложенные сообщения без звукового уведомления и новые инструменты модерации. Администраторы групп теперь могут удалять реакции отдельных пользователей, а при необходимости — сразу все реакции конкретного участника.

Кроме новых функций, Telegram сообщил о более чем 200 исправлениях и мелких улучшениях во всех версиях приложения.