Диско снова в моде: неоновый экшен Dead as Disco порадовал разработчика продажами

Разработчики из независимой студии Brain Jar Games отчитались о первых успехах дебютировавшего недавно в раннем доступе стильного неонового экшена Dead as Disco, в котором бои синхронизированы с ритмом музыки.

Как стало известно, за первые 48 часов с запуска в раннем доступе продажи Dead as Disco по всему миру превысили 100 тысяч копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией (прикреплена ниже).

«Если честно, мы искренне рады, польщены и горды видеть стольких игроков на танцполе за прошедшие два дня. Вы серьёзно?? Это же сумасшествие», — не могут поверить своему счастью создатели Dead as Disco.

Разработчики также поблагодарили увлечённое сообщество Dead as Disco: «Спасибо за вашу безумную поддержку, любовь и обратную связь, которые помогли сделать этот запуск незабываемым».

Игрокам в роли барабанщика легендарной группы Dead as Disco Чарли Диско, который спустя 10 лет после своей смерти возвращается из мёртвых, предстоит отомстить бывшим товарищам и раскрыть, кто на самом деле убил Диско.

На старте раннего доступа Dead as Disco предлагает все основные геймплейные механики, первых семи кумиров для избиения, дюжину испытаний, поддержку пользовательской музыки, кооператив и текстовый перевод на русский.

Dead as Disco стартовала 5 мая в раннем доступе Steam и Epic Games Store (840 рублей до 19 мая). В сервисе Valve игра получила более 2 тыс. «очень положительных» обзоров — рейтинг проекта составляет 94 %.