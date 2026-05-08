Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Диско снова в моде: неоновый экшен Dead ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Диско снова в моде: неоновый экшен Dead as Disco порадовал разработчика продажами

Разработчики из независимой студии Brain Jar Games отчитались о первых успехах дебютировавшего недавно в раннем доступе стильного неонового экшена Dead as Disco, в котором бои синхронизированы с ритмом музыки.

Источник изображений: Brain Jar Games

Источник изображений: Brain Jar Games

Как стало известно, за первые 48 часов с запуска в раннем доступе продажи Dead as Disco по всему миру превысили 100 тысяч копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией (прикреплена ниже).

«Если честно, мы искренне рады, польщены и горды видеть стольких игроков на танцполе за прошедшие два дня. Вы серьёзно?? Это же сумасшествие», — не могут поверить своему счастью создатели Dead as Disco.

Разработчики также поблагодарили увлечённое сообщество Dead as Disco: «Спасибо за вашу безумную поддержку, любовь и обратную связь, которые помогли сделать этот запуск незабываемым».

Игрокам в роли барабанщика легендарной группы Dead as Disco Чарли Диско, который спустя 10 лет после своей смерти возвращается из мёртвых, предстоит отомстить бывшим товарищам и раскрыть, кто на самом деле убил Диско.

На старте раннего доступа Dead as Disco предлагает все основные геймплейные механики, первых семи кумиров для избиения, дюжину испытаний, поддержку пользовательской музыки, кооператив и текстовый перевод на русский.

Dead as Disco стартовала 5 мая в раннем доступе Steam и Epic Games Store (840 рублей до 19 мая). В сервисе Valve игра получила более 2 тыс. «очень положительных» обзоров — рейтинг проекта составляет 94 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новый хит Capcom: продажи экспериментального боевика Pragmata достигли двух миллионов копий
«Оглушительный успех»: менее чем за неделю в раннем доступе продажи Heroes of Might & Magic: Olden Era достигли 650 тысяч копий
Кооперативный шутер о приключениях роботов-ковбоев на Диком Западе стал новым хитом Steam — полмиллиона проданных копий Far Far West
«Леон должен умереть навсегда»: Capcom выпустила для Resident Evil Requiem обновление с новым режимом, и фанаты «Наёмников» не рады
«Взрывной коктейль из Metal Slug, Contra и фильмов 80-х»: ретроэкшен Huntdown: Overtime ворвался в ранний доступ Steam c 97 % положительных отзывов
Новый стандарт жанра для вселенной «Чужих»: анонсирован амбициозный кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite 2
Теги: dead as disco, brain jar games, экшен, продажи игр
dead as disco, brain jar games, экшен, продажи игр
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
Грядёт катастрофическое падение продаж материнских плат — пользователи отказываются обновлять ПК
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
«Взрывной коктейль из Metal Slug, Contra и фильмов 80-х»: ретроэкшен Huntdown: Overtime ворвался в ранний доступ Steam c 97 % положительных отзывов
Valve внедрила защиту от перекупщиков и пообещала новые партии Steam Controller
Dirty Frag превзошла Copy Fail: вторая за месяц критическая уязвимость Linux осталась без исправлений 21 мин.
Хакеры теперь грабят хакеров: новая группировка PCPJack перехватывает заражённые сети 49 мин.
ИИ-агент Perplexity Personal Computer стал доступен всем пользователям Apple macOS 51 мин.
Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос 52 мин.
Диско снова в моде: неоновый экшен Dead as Disco порадовал разработчика продажами 58 мин.
«Леон должен умереть навсегда»: Capcom выпустила для Resident Evil Requiem обновление с новым режимом, и фанаты «Наёмников» не рады 2 ч.
В ChatGPT появился «доверенный контакт» — его уведомят, если пользователь захочет навредить себе 3 ч.
OpenAI распустила две команды по безопасности ИИ ради прибыли, заявила бывшая сотрудница стартапа 3 ч.
Приложение Fitbit превратилось в Google Health — и сможет собирать данные о здоровье даже из Apple Health 14 ч.
Новый стандарт жанра для вселенной «Чужих»: анонсирован амбициозный кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite 2 15 ч.
Аккумуляторы Tesla 4680 оказались хуже сторонних, хотя Илон Маск обещал обратное 46 мин.
Представлен стабилизатор для смартфонов DJI Osmo Mobile 8P — теперь со съёмным дисплеем-пультом 47 мин.
Apple завершила разработку наушников AirPods с камерами и скоро запустит серийное производство 48 мин.
NVIDIA и Iren объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры мощностью до 5 ГВт 3 ч.
Arm уже получает 15 % выручки от серверного направления и рассчитывает утроить её к 2031 году 5 ч.
AMD представила ускоритель Instinct MI350P — CDNA 4 в формате PCIe 11 ч.
Новая статья: Ноутбук DIGMA PRO Pactos на процессоре AMD Ryzen 5 7430U: скромность украшает 12 ч.
GeIL анонсировала модули DDR5, которые работают со скоростью 8000 МТ/с без разгона 14 ч.
AMD выпустила ИИ-ускоритель Instinct MI350P с 144 Гбайт HBM3E, PCIe 5.0 x16 и потреблением 600 Вт 14 ч.
Компания Ploopy «отделила» культовый манипулятор TrackPoint от ноутбуков ThinkPad и превратила его в портативную мышь 16 ч.