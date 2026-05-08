Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Dirty Frag превзошла Copy Fail: вторая з...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Dirty Frag превзошла Copy Fail: вторая за месяц критическая уязвимость Linux осталась без исправлений

Критическая уязвимость Dirty Frag позволяет любому локальному пользователю получить права администратора на большинстве популярных дистрибутивов Linux, выпущенных с 2017 года, включая Ubuntu, Arch, RHEL, Fedora и даже подсистему WSL2 в Windows 11. На момент публикации не существует ни одного исправления — ни в одном дистрибутиве, ни в основной ветке ядра Linux.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Dirty Frag работает по тому же принципу, что и недавняя уязвимость Copy Fail. Атака не зависит от настроек системы и не требует точного момента для запуска — это простая логическая ошибка операционной системы. Достаточно запустить небольшую программу, и обычный пользователь получает права администратора. Затронуты текущие версии Ubuntu (24 и 26), Arch, RHEL, OpenSUSE, CentOS Stream, Fedora, Alma и другие сборки Linux.

В отличие от уязвимости Copy Fail, для которой патчи уже выпущены, Dirty Frag остаётся без исправлений, в том числе в основной ветке ядра Linux. Издание Tom's Hardware сообщило, что взлом успешно сработал на CachyOS с ядром 7.0.3-1-cachyos и на обновлённой системе Arch. Однако защититься несложно: достаточно отключить три компонента ядра — esp4, esp6 и rxrpc. Все три отвечают за шифрование сетевого трафика по протоколу IPSec и нужны только машинам, работающим в корпоративных VPN-сетях, поэтому для большинства рабочих станций и серверов их отключение пройдёт незаметно.

О проблеме сообщили команде разработчиков ядра Linux ещё 30 апреля, но некая третья сторона нарушила договорённость и раскрыла уязвимость раньше срока. Tom's Hardware полагает, что уязвимость уже активно эксплуатируют злоумышленники, что и спровоцировало досрочную публикацию о ней в Сети.

Технически Dirty Frag, как и Copy Fail, использует механизм нулевого копирования в ядре Linux: атакующий внедряет дескриптор страничного кеша в операцию splice, что позволяет записывать данные в файлы, к которым у обычного пользователя нет прав на запись, и через это получать привилегии администратора. Уязвимый код находится в модулях, связанных с шифрованием сетевого трафика IPSec. Исходная ошибка xfrm-ESP Page Cache Write появилась в коммите cac2661c53f3 в 2017 году. Поскольку встроенный механизм защиты AppArmor в Ubuntu закрывает именно эту первую брешь, демонстрационный код (PoC) дополнительно задействует вторую — RxRPC Page-Cache Write из коммита 2dc334f1a63a.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Созданные с помощью ИИ сайты кишат уязвимостями — разработчики ИИ-сервисов валят всё на клиентов
Google повысила вознаграждение за обнаружение эксплойтов в Android до $1,5 млн
Ubuntu 26.10 получит встроенные ИИ-инструменты — все они будут работать локально и отключаться в один клик
IBM когда-то хотела отказаться от навигации с клавишей Tab — Microsoft не согласилась, сославшись на маму Билла Гейтса
Фейковый сайт ИИ-бота Claude распространяет новый вредонос Beagle для Windows
На «Яндекс» пожаловались в ФАС из-за изменений в поисковой выдаче
Теги: линукс, уязвимость, dirty frag, информационная безопасность, linux
линукс, уязвимость, dirty frag, информационная безопасность, linux
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
Грядёт катастрофическое падение продаж материнских плат — пользователи отказываются обновлять ПК
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
«Взрывной коктейль из Metal Slug, Contra и фильмов 80-х»: ретроэкшен Huntdown: Overtime ворвался в ранний доступ Steam c 97 % положительных отзывов
Valve внедрила защиту от перекупщиков и пообещала новые партии Steam Controller
Dirty Frag превзошла Copy Fail: вторая за месяц критическая уязвимость Linux осталась без исправлений 21 мин.
Хакеры теперь грабят хакеров: новая группировка PCPJack перехватывает заражённые сети 49 мин.
ИИ-агент Perplexity Personal Computer стал доступен всем пользователям Apple macOS 51 мин.
Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос 52 мин.
Диско снова в моде: неоновый экшен Dead as Disco порадовал разработчика продажами 58 мин.
«Леон должен умереть навсегда»: Capcom выпустила для Resident Evil Requiem обновление с новым режимом, и фанаты «Наёмников» не рады 2 ч.
В ChatGPT появился «доверенный контакт» — его уведомят, если пользователь захочет навредить себе 3 ч.
OpenAI распустила две команды по безопасности ИИ ради прибыли, заявила бывшая сотрудница стартапа 3 ч.
Приложение Fitbit превратилось в Google Health — и сможет собирать данные о здоровье даже из Apple Health 14 ч.
Новый стандарт жанра для вселенной «Чужих»: анонсирован амбициозный кооперативный шутер Aliens: Fireteam Elite 2 15 ч.
Аккумуляторы Tesla 4680 оказались хуже сторонних, хотя Илон Маск обещал обратное 46 мин.
Представлен стабилизатор для смартфонов DJI Osmo Mobile 8P — теперь со съёмным дисплеем-пультом 47 мин.
Apple завершила разработку наушников AirPods с камерами и скоро запустит серийное производство 48 мин.
NVIDIA и Iren объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры мощностью до 5 ГВт 3 ч.
Arm уже получает 15 % выручки от серверного направления и рассчитывает утроить её к 2031 году 5 ч.
AMD представила ускоритель Instinct MI350P — CDNA 4 в формате PCIe 11 ч.
Новая статья: Ноутбук DIGMA PRO Pactos на процессоре AMD Ryzen 5 7430U: скромность украшает 12 ч.
GeIL анонсировала модули DDR5, которые работают со скоростью 8000 МТ/с без разгона 14 ч.
AMD выпустила ИИ-ускоритель Instinct MI350P с 144 Гбайт HBM3E, PCIe 5.0 x16 и потреблением 600 Вт 14 ч.
Компания Ploopy «отделила» культовый манипулятор TrackPoint от ноутбуков ThinkPad и превратила его в портативную мышь 16 ч.