Дефицит довёл до того, что клиенты SK hynix готовы оплачивать создание новых линий по выпуску памяти

Дефицит памяти, сложившийся в условиях бума ИИ, воодушевил производителей не только ростом цен и прибыли, но и появлением возможности заключать долгосрочные контракты с клиентами. Последние во многих случаях даже готовы оплатить строительство новых линий по выпуску продукции для своих нужд.

По крайней мере, с такой ситуацией столкнулась южнокорейская SK hynix, как отмечает Reuters. Крупные заказчики готовы ради ускорения доступа к желаемым объёмам продукции оплачивать не только строительство новых предприятий и линий, но и закупку необходимого для них технологического оборудования. Разумеется, подобные инвестиции клиенты SK hynix предлагают на условиях исключительного использования полученных дополнительных мощностей для выпуска микросхем памяти под собственные нужды.

Подобные предложения SK hynix оценивает критически, как поясняют источники, поскольку особые соглашения с отдельными клиентами могут создать напряжённость из-за неравенства в условиях поставок, включая объёмы партий, порядок приоритета и цены, по которым привилегированные клиенты смогут закупать память. При этом сейчас у SK hynix нет свободных мощностей, и обеспечить кого-либо выделенными производственными линиями она просто не может, даже если бы захотела. Кроме того, производители памяти просто не хотят «сделать ставку не на ту лошадь» в гонке ИИ, оказавшись связанными обязательствами с компанией, сотрудничество с которой для них будет невыгодным.

По словам источников, впервые подобное предложение поступило от некоего клиента SK hynix на этапе строительства первой очереди комплекса по производству DRAM в южнокорейском Йонъине. Долгосрочные контракты с клиентами пытаются заключать и другие производители памяти, включая Samsung Electronics и Micron, но их специфические условия не раскрываются. Представители SK hynix лишь отделались комментарием о том, что стараются рассматривать различные условия долгосрочных контрактов, которые могут отличаться от традиционных. Для производителей памяти важно, чтобы клиенты в будущем не отказались от своих обязательств в части выкупаемых объёмов продукции или цены. Пока у первых есть возможность защищать свои интересы, они стараются предусмотреть выгодные для себя условия долгосрочных контрактов. Как правило, в таких соглашениях заранее оговаривается диапазон цен, поскольку исторически рынок памяти был очень волатильным с этой точки зрения на среднесрочных интервалах. Производители памяти также могут сейчас брать от 30 до 40 % предоплаты с клиентов.

