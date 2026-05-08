Новый трейлер психоделической ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies в духе Disco Elysium показал тяготы и лишения шпионской жизни

Лондонская студия ZA/UM, в 2019 году выпустившая культовый детектив Disco Elysium, представила трейлер геймплейных механик и особенностей своей шпионской ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies.

Напомним, игрокам достанется роль гениальной шпионки с тяжёлым прошлым Хершел Уилк (прозвище Каскад), которая спустя пять лет после самой крупной неудачи в своей жизни возвращается в город-государство Портофиро.

Полутораминутный ролик Zero Parades: For Dead Spies демонстрирует, как навыки, самоанализ, драматичные столкновения и тяготы шпионской жизни формируют психоделическую шпионскую ролевую игру.

Хершел предстоит собрать старую команду и спасти её участников или «снова сжечь всё дотла», допускать ошибки, сталкиваться с их последствиями и в последний раз доказать свою состоятельность или стать «живой ручной гранатой».

Обещают 15 уникальных говорящих навыков, психическое состояние Хершел, которое становится полноценной геймплейной механикой, и возможность изменить внутреннюю систему убеждений героини через самоанализ.

По словам старшего сценариста Сиима Синамяэ (Siim Sinamäe), Zero Parades: For Dead Spies строится на опыте создания Disco Elysium с добавлением новых идей: «По сути это эволюция концепции cRPG».

Zero Parades: For Dead Spies поступит в продажу 21 мая для ПК (Steam, GOG, Epic Games Store) по цене $40, а к концу 2026 года доберётся до PS5. Заявлен текстовый перевод на русский язык.