Инвесторы дожали Nintendo: приставка Switch 2 скоро подорожает до $499

Компания Nintendo оказалась под давлением со стороны инвесторов, в результате чего объявила о грядущем повышении цен на портативные консоли Switch 2 и оригинальные Switch. С 1 сентября 2026 года стоимость Switch 2 в США вырастет с $449,99 до $499,99. Это же касается Канады и Европы, где портативная консоль будет стоить 679,99 канадских долларов и 499,99 евро соответственно.

В сообщении Nintendo сказано, что повышение цен связано с «изменением рыночных условий» и глобальными перспективами бизнеса компании. Вендор также принёс извинения за влияние этого решения на пользователей и другие заинтересованные стороны. Это заявление последовало за недавними сообщениями СМИ о том, что инвесторам удалось добиться от Nintendo повышения стоимости Switch 2.

В Японии цены изменятся уже 25 мая. Версия Switch 2 для домашнего рынка подорожает с 49 980 иен до 59 980 иен. Версия консоли с OLED-дисплеем будет стоить 47 980 иен, оригинальная Switch — 43 980 иен, а Switch Lite — 29 980 иен. Многоязычная модель Switch 2, которая продаётся через My Nintendo Store в Японии, сохранит цену в 69 980 иен. Вместе с этим увеличится стоимость подписки Nintendo Switch Online в Японии — для приведения её в соответствие с другими регионами.

Это означает, что стоимость Switch 2 в США в скором времени будет сопоставима со стоимостью комплекта Mario Kart World на момент его запуска. Изначально Nintendo выпустила Switch 2 в июне 2025 года с рекомендованной розничной ценой $449,99 за консоль и $499,99 за комплект с Mario Kart World.