Сегодня 08 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Инвесторы дожали Nintendo: приставка Swi...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Инвесторы дожали Nintendo: приставка Switch 2 скоро подорожает до $499

Компания Nintendo оказалась под давлением со стороны инвесторов, в результате чего объявила о грядущем повышении цен на портативные консоли Switch 2 и оригинальные Switch. С 1 сентября 2026 года стоимость Switch 2 в США вырастет с $449,99 до $499,99. Это же касается Канады и Европы, где портативная консоль будет стоить 679,99 канадских долларов и 499,99 евро соответственно.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

В сообщении Nintendo сказано, что повышение цен связано с «изменением рыночных условий» и глобальными перспективами бизнеса компании. Вендор также принёс извинения за влияние этого решения на пользователей и другие заинтересованные стороны. Это заявление последовало за недавними сообщениями СМИ о том, что инвесторам удалось добиться от Nintendo повышения стоимости Switch 2.

В Японии цены изменятся уже 25 мая. Версия Switch 2 для домашнего рынка подорожает с 49 980 иен до 59 980 иен. Версия консоли с OLED-дисплеем будет стоить 47 980 иен, оригинальная Switch — 43 980 иен, а Switch Lite — 29 980 иен. Многоязычная модель Switch 2, которая продаётся через My Nintendo Store в Японии, сохранит цену в 69 980 иен. Вместе с этим увеличится стоимость подписки Nintendo Switch Online в Японии — для приведения её в соответствие с другими регионами.

Это означает, что стоимость Switch 2 в США в скором времени будет сопоставима со стоимостью комплекта Mario Kart World на момент его запуска. Изначально Nintendo выпустила Switch 2 в июне 2025 года с рекомендованной розничной ценой $449,99 за консоль и $499,99 за комплект с Mario Kart World.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Инвесторы требуют от Nintendo поднять цену Switch 2 — сейчас консоль убыточна
Инвесторы теряют веру в Nintendo: акции упали на 45 % на фоне дефицита памяти
Демоверсии Final Fantasy VII Rebirth появились на Xbox Series и Nintendo Switch 2 — полноценный релиз намечен на начало лета
Глава Xbox провела масштабную кадровую перестановку в топ-менеджменте подразделения
Microsoft свернёт разработку ИИ-ассистента Copilot для консолей Xbox
Valve распродала Steam Controller менее чем за полчаса — спекулянты взвинтили цену на eBay в семь раз
Теги: switch 2, nintendo, портативная консоль
switch 2, nintendo, портативная консоль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
Грядёт катастрофическое падение продаж материнских плат — пользователи отказываются обновлять ПК
«Потратили много времени и денег»: глава Take-Two оказался «глубоко разочарован» проблемами BioShock 4
Valve внедрила защиту от перекупщиков и пообещала новые партии Steam Controller
У Роскомнадзора нет ни планов, ни оснований для блокировки GTA, Red Dead Redemption, Battlefield, Fortnite и других популярных в России игр
«У меня есть версия для Steam, но я куплю и эту»: мрачный экшен Hell is Us выйдет на Nintendo Switch 2 4 мин.
Cloudflare уволит сотни сотрудников из-за внедрения ИИ 32 мин.
До 60 % паролей взламываются из MD5-хеша с помощью всего одной GeForce RTX 5090 менее чем за час 34 мин.
Новый трейлер психоделической ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies в духе Disco Elysium показал тяготы и лишения шпионской жизни 56 мин.
Twitch ужесточит борьбу с накрутками просмотров 2 ч.
OpenAI выпустила GPT-Realtime-2 и ещё две голосовые модели, но доступны они лишь через API 2 ч.
Dirty Frag превзошла Copy Fail: вторая за месяц критическая уязвимость Linux осталась без исправлений 2 ч.
Хакеры теперь грабят хакеров: новая группировка PCPJack перехватывает заражённые сети 3 ч.
ИИ-агент Perplexity Personal Computer стал доступен всем пользователям Apple macOS 3 ч.
Xiaomi представила OmniVoice — открытую ИИ-модель, которая озвучит текст почти на любом языке и скопирует голос 3 ч.
Китайские учёные сжали сотню наноалмазов в вакууме и выяснили, почему крошечные кристаллы теряют жёсткость 33 мин.
Дефицит довёл до того, что клиенты SK hynix готовы оплачивать создание новых линий по выпуску памяти 36 мин.
Выручка TSMC в апреле поднялась на 17,5 % на волне ИИ-бума 58 мин.
Инвесторы дожали Nintendo: приставка Switch 2 скоро подорожает до $499 59 мин.
Продажи PlayStation 5 рухнули почти в два раза — Sony винит дефицит памяти 2 ч.
Аккумуляторы Tesla 4680 оказались хуже сторонних, хотя Илон Маск обещал обратное 3 ч.
Представлен стабилизатор для смартфонов DJI Osmo Mobile 8P — теперь со съёмным дисплеем-пультом 3 ч.
Apple завершила разработку наушников AirPods с камерами и скоро запустит серийное производство 3 ч.
NVIDIA и Iren объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры мощностью до 5 ГВт 4 ч.
Arm уже получает 15 % выручки от серверного направления и рассчитывает утроить её к 2031 году 6 ч.