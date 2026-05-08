iPhone 18 Pro получат дисплеи OLED LTPO+ от Samsung Display и LG Display

Согласно данным ресурса The Elec, компания Apple утвердила Samsung Display и LG Display в качестве поставщиков OLED-панелей для смартфонов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В этих моделях будут использоваться панели OLED LTPO+, отличающиеся повышенной энергоэффективностью и поддержкой переменной частоты обновления. В предыдущих моделях iPhone 17 и iPhone 17 Pro используются панели OLED LTPO.

По сравнению с технологией LTPO в панелях LTPO+ расширяется использование оксидов в TFT-транзисторах, что обеспечивает более точный контроль тока, подаваемого на OLED-слой для излучения света, и оптимизацию энергопотребления.

В перечне поставщиков панелей для семейства iPhone 18 Pro нет BOE, которая поставляла OLED-панели для некоторых моделей iPhone 17, поскольку, как сообщается, у неё нет возможности обеспечить выпуск OLED-панелей LTPO+ в количествах и качестве, требуемых Apple.

Как сообщает SamMobile, Samsung Display увеличила свои производственные мощности на 10–15 % по сравнению с первой половиной 2025 года, что, вероятно, помогло ей получить заказ от Apple.

По данным исследовательской компании UBI Research, Samsung Display может поставить Apple около 146 млн OLED-панелей, LG Display — более 82,24 млн единиц, а BOE — 35 млн штук. При этом BOE по-прежнему будет поставлять OLED-панели для более старых или бюджетных моделей iPhone.

В публикации также утверждается, что разрыв в объёмах поставок между южнокорейскими производителями дисплеев и BOE значительно увеличился с тех пор, как Apple перешла на использование LTPO-дисплеев даже в базовых моделях iPhone 17.

Теги: apple iphone, samsung display, lg display, boe, oled-дисплей, панель, смартфон, дисплей
