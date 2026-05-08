Cloudflare уволит сотни сотрудников из-за внедрения ИИ

Cloudflare сообщила о намерении сократить около 20 % работников в из-за реструктуризации операций, связанной с развёртыванием систем искусственного интеллекта. За минувший квартал компания шестикратно нарастила использование ИИ.

Компания, обеспечивающая интернет-инфраструктуру и кибербезопасность, намеревается сократить 1100 рабочих мест в филиалах по всему миру. По состоянию на конец 2025 года в ней работали 5156 штатных сотрудников — связанные с программой сокращения расходы составят от $140 млн до $150 млн.

При переводе на режим работы в эпоху агентского ИИ компании придётся переосмыслить каждый отдел и каждую должность, отметили в обращении к сотрудникам гендиректор Cloudflare Мэтью Принс (Matthew Prince) и соучредитель Мишель Затлин (Michelle Zatlyn). Сокращение рабочих мест станет прямым следствием нового формата деятельности, а не реакцией на производительность труда работников и потребностью оптимизировать затраты. За минувшие три месяца в Cloudflare стали применять ИИ вшестеро интенсивнее, что привело к значительным изменениям в работе подразделений.

Среди инвесторов и экономистов растёт обеспокоенность по поводу того, что автоматизация процессов с использованием ИИ может разрушить некоторые отрасли и ускорить потерю рабочих мест, наиболее уязвимых к этим процессам. В 2025 году из-за ИИ каждый месяц теряли рабочие места от 5000 до 10 000 человек, подсчитали в Goldman Sachs.

Теги: cloudflare, ии, сокращения
