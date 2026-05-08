«Золотой глобус» не будет дисквалифицировать номинантов из-за ИИ, но излишеств не допустит

Организаторы премии «Золотой глобус» обновили правила мероприятия в части, связанной с использованием искусственного интеллекта в творческом процессе. Такие работы будут участвовать в конкурсной программе, если применение ИИ в них не было определяющим — основной вклад по-прежнему должен вносить человек.

«Применение искусственного интеллекта (ИИ) не означает автоматической дисквалификации работы при условии, что творческое руководство, художественное суждение и авторство человека превалируют в составе всего производственного процесса. Все представленные работы будут оцениваться, исходя из того, в какой степени творческое руководство, принятие художественных решений и исполнение исходят от указанных лиц. ИИ и аналогичные технологии могут использоваться в рамках производственного процесса изложенным ниже способом, но не могут заменить основной творческий вклад человеческого таланта. При любом применении ИИ Комитет по определению соответствия критериям премии „Золотой глобус“ рассмотрит заявку и процесс определения соответствия критериям и может запросить дополнительную информацию или материалы для оценки роли ИИ при создании работы. Непредоставление запрошенной информации в установленные сроки может повлечь дисквалификацию», — гласят обновлённые правила.

Отдельно оговаривается использование ИИ в производстве в части актёрской игры: «Представленные для актёрских категорий работы должны в первую очередь основываться на вкладе указанного в титрах исполнителя. Заявки, в которых выступление в значительной степени произведено ИИ, не принимаются. Применение ИИ в связи с работой не делает заявку автоматически не соответствующей требованиям при условии, что такие средства применяются только для улучшения или поддержки выступления, которое остаётся преимущественно созданным человеком и находится под творческим контролем указанного в титрах исполнителя, и что любое такое использование разрешено исполнителем. Кроме того, заявки не могут касаться работ, созданных путём несанкционированного использования цифрового изображения исполнителя, воспроизведения голоса или биометрических данных независимо от того, указан исполнитель в титрах или нет».

В категориях, не связанных с актёрским искусством, «заявки будут оцениваться в соответствии с общими стандартами ИИ. Работа, представленная в любой такой категории, остаётся допустимой при условии, что основной творческий вклад в соответствующую профессию — включая, помимо прочего, режиссуру, написание сценария, музыки и анимацию — преимущественно исходит от указанных в титрах людей, и что любое применение ИИ или генеративных средств служит вспомогательной или улучшающей цели, а не заменяет творческое авторство человека».