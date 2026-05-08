Sony объявила дату анонса флагманского смартфона Xperia 1 VIII

Компания Sony официально подтвердила, что в разработке находится новый смартфон серии Xperia. Новинку представят на следующей неделе. Ранее в базе данных теста Geekbench появился ещё не выпущенный смартфон Xperia с флагманским процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Источник изображения: Sony

Согласно слухам, новый смартфон называется Xperia 1 VIII. Сама Sony пока не раскрывает подробности о будущей новинке. Однако компания опубликовала короткий тизер, намекающий, что предыдущие утечки об устройстве были правдивыми. В частности, в них говорилось, что компания наконец откажется от вертикальной структуры расположения основных камер, которая была отличительной чертой серии смартфонов Xperia 1 с момента её появления в 2019 году.

По слухам, Xperia 1 VIII сохранит 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,5:9, как у Xperia 1 VII. Также ожидается, что новый смартфон будет доступен в цветах Graphite Black, Lolite Silver, Garnet Red и Native Gold.

Согласно опубликованному тизеру, Sony представит «новый продукт Xperia» 13 мая. Презентацию можно будет посмотреть на официальном канале компании на YouTube.

