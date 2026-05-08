iFixit объявила «короля ремонтопригодности» среди наушников — у AirPods Max 2 всего 4 балла из 10

Компания iFixit ввела рейтинг ремонтопригодности беспроводных наушников и первым победителем стала модель, выпущенная далеко не самым известным производителем. В ходе разборки 14 популярных наушников Fairphone Fairbuds XL получили высший балл 10/10, в то время как оценки большинства конкурентов были снижены за такие недостатки, как клей, припой, неизвлекаемые батареи и детали, которые невозможно использовать повторно.

Новый рейтинг iFixit будет очень полезен при выборе беспроводных наушников, потому что это одна из тех вещей, которые люди покупают, чтобы использовать их, пока не порвётся амбушюр, не откажет батарея или не выйдет из строя зарядный порт. Новая система оценок переосмысливает подход к выбору наушников, ориентируясь на долговечность, а не только на качество звука или время автономной работы. Отрадно, что уже объявлен «король ремонтопригодности» среди наушников, который станет эталоном для подражания другим брендам.

Fairphone Fairbuds XL Gen 2 получили наивысший балл, потому что почти все распространённые способы ремонта изначально заложены в их конструкцию. Амбушюры легко снимаются, батарея заменяется пользователем, оголовье модульное, драйверы можно менять, а изготовитель продаёт запчасти и публикует справочные материалы. Fairphone даже предлагает обновлённый тканевый чехол и новые драйверы, которые владельцы оригинальной модели также могут заменить самостоятельно.

Контраст с остальными участниками тестирования разительный. По данным iFixit, следующая лучшая модель, Sony WH-1000XM6, получила 6/10 баллов благодаря модульной плате для зарядного порта и батарее с винтовым креплением, в то время как Apple AirPods Max 2 получили 4/10 баллов. Менее дорогие модели, такие как Beats Solo 4 и Skullcandy Crusher ANC 2, получили всего 2 балла из 10. Причина таких низких оценок знакома: припаянные батареи, несъёмные разъёмы и слишком много клея в неподходящих местах.

В настоящее время Fairphone предлагает сменные драйверы для обоих поколений по цене $120, сменный аккумулятор — за $23,50, амбушюры — за $18, в то время как оголовье и чехол стоят примерно $18-25.

наушники, fairbuds, ремонтопригодность, рейтинг, ifixit
