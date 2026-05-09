В Китае создан первый в мире «двухъядерный» квантовый компьютер — его удобно масштабировать

В своё время двухъядерные процессоры стали прорывом в сфере компьютерных вычислений. Это позволило распараллеливать задачи и повышать производительность, что называется, на ровном месте. Очевидно, что нечто подобное произойдёт и в области квантовых вычислений. Точнее, это уже произошло, если верить китайским источникам. Там на днях был представлен первый в мире «двухъядерный» квантовый компьютер на нейтральных атомах.

Источник изображения: CAS Cold Atom Technology

Анонс сделала китайская компания CAS Cold Atom Technology (спин-офф Китайской академии наук). Она представила систему Hanyuan-2 — по её словам, первый в мире двухъядерный квантовый компьютер на нейтральных атомах. Система содержит 200 кубитов, сформированных из двух изотопов рубидия (100 атомов Rb-85 и 100 атомов Rb-87). Тем самым платформа состоит из двух независимых массивов нейтральных атомов, которые могут работать параллельно или в конфигурации «основное ядро + вспомогательное». Во втором режиме дополнительное ядро формирует логические кубиты для коррекции ошибок. В сумме это повышает стабильность и масштабируемость системы.

Двухъядерная архитектура решает типичные проблемы обычных квантовых систем, такие как интерференция между соседними кубитами и ограничения на увеличение размера массива кубитов. Система потребляет менее 7 кВт энергии, использует лазерное охлаждение и имеет компактный стоечный дизайн для развёртывания в обычных серверных залах без необходимости в сложных криогенных системах для достижения сверхнизких температур, характерных для сверхпроводящих квантовых компьютеров IBM, Google и других компаний.

Нейтральные атомы — один из перспективных подходов к масштабируемым квантовым вычислениям. Технология использует лазеры для захвата и манипуляции отдельными атомами в пространстве. Она привлекает внимание благодаря обещаниям быстро наращивать массивы кубитов и ослабленным требованиям к охлаждению по сравнению со сверхпроводящими кубитами. Нейтральные атомы охлаждают с помощью лазеров, что очень удобно, тогда как для сверхпроводящих кубитов требуются сложные и дорогие в эксплуатации рефрижераторы растворения.

Не случайно даже компания Google, имея за плечами внушительный опыт разработки квантовых систем на сверхпроводящих кубитах, признала важность систем на нейтральных атомах и включила их в свои планы. Стоечная компоновка таких платформ — это очевидно один из простых путей для масштабирования квантовых вычислений.

Несмотря на амбициозное заявление, независимая проверка слов разработчиков, а также детальные технические характеристики системы пока отсутствуют. Бенчмарки не обнародованы: нет данных о точности гейтов, времени когерентности и уровне запутанности, отсутствуют сведения о тестировании или доказательства практического квантового превосходства системы. Если информация подтвердится, система Hanyuan-2 станет впечатляющим рывком вперёд в области квантовых вычислений.

Теги: квантовый компьютер, квантовые технологии, китайские производители
