Сегодня 09 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Департамент DOGE Илона Маска использовал...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Департамент DOGE Илона Маска использовал ChatGPT глупым и незаконным способом

Американский суд признал отмену грантов на сумму более $100 млн со стороны Департамента эффективности правительства (DOGE) США неконституционной. В 143-страничном постановлении федерального судьи Коллин Макмахон (Colleen McMahon) отмечается, что сотрудники DOGE использовали ChatGPT для определения, относится ли что-либо к понятию разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Источник изображения: Wesley Tingey / unsplash.com

Источник изображения: Wesley Tingey / unsplash.com

Постановление вынесено в рамках рассмотрения иска, поданного несколькими гуманитарными организациями в 2025 году. Судья заявила, что «не может быть более очевидным, что DOGE использовал сам факт наличия определённых защищаемых характеристик для отказа в дальнейшем финансировании грантов» от Национального фонда гуманитарных наук (NEH). Она также привела в пример несколько случаев, когда сотрудники DOGE, вероятно, использовали ИИ-бота ChatGPT для проверки и последующей отмены грантов на основании их связи с такими характеристиками, как раса, национальность, религия и сексуальная ориентация.

В документе упоминаются показания сотрудника DOGE Джастина Фокса (Justin Fox), который вместе с коллегой Нейтом Кавано (Nate Cavanaugh) работал над отменой 97 % грантов NEH, частично полагаясь на то, как ChatGPT интерпретирует понятие DEI. «Фокс показал, что использовал ChatGPT, „чтобы понять, каким образом грант может быть связан с DEI“ и „чтобы извлечь всю информацию, связанную с DEI“. Для этого он отправлял запросы ChatGPT с краткими описаниями грантов из электронной таблицы NEH и использовал стандартные запросы: „Связано ли это с DEI? Ответь объективно, используя менее 120 символов. Начни с „да“ или „нет“, затем дай краткое описание“. Фокс показал, что он не давал ChatGPT определения DEI и понятия не имел, как ChatGPT понимает этот термин», — сказано в судебном постановлении.

Вместе с этим Фокс использовал ChatGPT для обнаружения в описаниях грантов того, что он назвал «кодами обнаружения». Эти данные он использовал для выявления грантов, которые называл «самыми безумными грантами» и «другими плохими грантами». В список так называемых «кодов обнаружения» входили разные понятия, в том числе связанные с сексуальными меньшинствами, иммигрантами и др. Таким образом, Фокс построил и применял явные классификации для определения критериев отзыва федеральных грантов.

В судебном постановлении сказано, что DOGE посчитал сотни грантов «расточительными, потому что они были связаны с афроамериканцами, женщинами, евреями, американцами азиатского происхождения и коренными народами». Отмечается, что критерии DOGE для отказа в финансировании совпадают с критериями, которые ранее Конгресс США счёл подходящими для выделения грантов в рамках NEH.

Судья также отвергла аргумент правительства о том, что «здесь нет реальной конституционной проблемы, поскольку любая основанная на точке зрения классификация была построена ChatGPT, а не правительством». «В данном случае нельзя проводить различие между правительством и ChatGPT. Правительство выбрало ChatGPT в качестве инструмента для этого проекта, и использование DOGE искусственного интеллекта для выявления материалов, связанных с DEI, не оправдывает неконституционное поведение и не даёт правительству прав на его осуществление <…> Нет ни малейших доказательств того, что Фокс и Кавано, получив от ChatGPT обоснование DEI, предприняли попытки выяснить, имеет ли это обоснование смысл», — говорится в судебном постановлении.

Суд постановил, что решение DOGE о прекращении финансирования более 1400 грантов NEH было незаконным и неконституционным, поскольку оно нарушает действующее в стране законодательство. Постановление суда предписывает аннулировать решение DOGE об отказе в финансировании по этим грантам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI распустила две команды по безопасности ИИ ради прибыли, заявила бывшая сотрудница стартапа
OpenAI вложит $50 млрд в расширение мощностей в этом году — Брокман раскрыл планы в суде против Маска
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей
С опозданием на месяц OpenAI ответила на Claude Mythos — вышла модель GPT-5.5-Cyber, которая не боится обсуждать кибератаки и эксплойты
«Мощный инструмент, но не замена художников и творцов»: руководство Sony прояснило использование генеративного ИИ в играх PlayStation
ИИ теперь пишет 60 % нового кода Airbnb — и сам решает 40 % запросов в техподдержку
Теги: doge, chatgpt, судебное разбирательство
doge, chatgpt, судебное разбирательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Самые тяжёлые чёрные дыры рождаются не из звёзд — они «собираются» из больших дыр, выяснили учёные
Windows 11 до сих пор держится на коде эпохи Windows 95 — попытки заменить его провалились
«Леон должен умереть навсегда»: Capcom выпустила для Resident Evil Requiem обновление с новым режимом, и фанаты «Наёмников» не рады
Киберпанковый боевик No Law от создателей The Ascent не копирует Cyberpunk 2077 — разработчики ответили на вопросы игроков
Gigabyte запустила продажи Aorus GeForce RTX 5090 Infinity с необычным дизайном и скрытым вентилятором
В ЕС назвали VPN лазейкой для обмана систем проверки возраста — и её хотят закрыть 28 мин.
Департамент DOGE Илона Маска использовал ChatGPT глупым и незаконным способом 32 мин.
С опозданием на месяц OpenAI ответила на Claude Mythos — вышла модель GPT-5.5-Cyber, которая не боится обсуждать кибератаки и эксплойты 3 ч.
Новая статья: Saros — исправление ошибок, которых не было. Рецензия 13 ч.
«Мощный инструмент, но не замена художников и творцов»: руководство Sony прояснило использование генеративного ИИ в играх PlayStation 14 ч.
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к GitHub 17 ч.
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman получил системные требования для игры в 4K, а трассировку пути придётся подождать 17 ч.
ИИ теперь пишет 60 % нового кода Airbnb — и сам решает 40 % запросов в техподдержку 19 ч.
Google начала тестировать ИИ-агента Remy — конкурента OpenClaw 19 ч.
Россияне массово жалуются на блокировки аккаунтов в Anthropic Claude — потеряны проекты и переписки с ИИ 19 ч.
Станция NASA «Психея» приблизится к Марсу для рывка к главной цели — астероиду ценой в квинтильоны долларов 23 мин.
В Китае создан первый в мире «двухъядерный» квантовый компьютер — его удобно масштабировать 42 мин.
NASA испытало лопасти будущего марсианского вертолёта сверхзвуковой скоростью вращения 3 ч.
TSMC отправит устаревшее оборудование для выпуска 28-нм чипов с Тайваня в Германию 5 ч.
AMD впервые обогнала Intel по серверной выручке — бум ИИ-агентов взвинтил спрос на CPU 6 ч.
Грузовики Tesla Semi получили батареи меньшей ёмкости, чем планировалось, но на запасе хода это не сказалось 6 ч.
Акции Intel подскочили в цене на 14 % после появления информации о сделке с Apple 8 ч.
Intel снова будет производить чипы для Apple, но не как раньше — WSJ узнала о предварительном соглашении 14 ч.
Logitech нарастит инвестиции в игровые продукты, ИИ и корпоративный сегмент 15 ч.
Пентагон рассекретил первую партию файлов об НЛО — впечатлить скептиков не удалось 17 ч.