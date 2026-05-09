Исследовательская служба при Европарламенте (EPRS) предупредила (PDF), что для обхода сервиса проверки возраста жители региона стали всё чаще пользоваться технологиями виртуальных частных сетей (VPN). Это решение охарактеризовали как «лазейку в законодательстве, которую следует закрыть».

Власти стран Евросоюза и других регионов принимают меры, направленные на защиту детей в интернете — крупным платформам предписывают реализовывать поддержку систем проверки возраста, чтобы предоставлять пользователям доступ к материалам с возрастными ограничениями. С началом работы этих систем резко возросло и использование VPN — эксперты EPRS привели в пример Великобританию и некоторые американские штаты. На эту технологию прямо указывают как на пробел в законодательстве и предлагают ввести возрастные ограничения на доступ к самим службам VPN.

Принудительная проверка личности для доступа к VPN, однако, ослабляет защиту анонимности и создаёт новые угрозы, связанные со слежкой и сбором данных, указывают операторы VPN и правозащитники, которые ранее направили соответствующее обращение к британским властям. В официальном приложении ЕС для проверки возраста ранее было обнаружено множество уязвимостей, создающих риски для безопасности и конфиденциальности граждан — эти уязвимости позволяют обходить средства проверки, а связанные с биометрией изображения передаются на незашифрованные ресурсы.

Решение задачи о проверке возраста сопряжено с техническими сложностями, признают в EPRS, а технологии и сервисы остаются фрагментированными во всём регионе. Используются методы подтверждения личности, условной оценки возраста и даже самодекларации — все они относительно легко обходятся. Приводятся и новые решения, например, введённая во Франции «двойная слепая проверка», при которой администрация веб-сайта имеет доступ только к факту подтверждения того, что пользователь соответствует возрастным требованиям, но его личность не раскрывается, — а поставщик услуг верификации, со своей стороны, не имеет доступа к тому, какие сайты посещает пользователь.

Власти некоторых регионов выбрали радикальные решения. Так, в американском штате Юта, в соответствии с законодательством, подтверждение местоположения пользователя может осуществляться только с использованием технологий геопозиционирования, а не проверки IP-адреса, который легко фальсифицируется с помощью VPN. В EPRS указывают, что поставщики услуг VPN могут столкнуться с ужесточением законодательства: появятся новые нормы, направленные на предотвращение неправомерного использования VPN для обхода правовой защиты.