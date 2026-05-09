Станция NASA «Психея» приблизится к Марсу для рывка к главной цели — астероиду ценой в квинтильоны долларов

Межпланетная миссия NASA «Психея» (Psyche), направляющаяся к одноимённому металлическому астероиду в главном поясе астероидов, готовится к важному этапу своего путешествия — гравитационному манёвру у Марса. 15 мая 2026 года космический аппарат пролетит на расстоянии около 4500 км от поверхности Красной планеты, используя её гравитацию как естественный ускоритель. Это единственный такой манёвр миссии — и одновременно главный.

Источник изображений: NASA

Межпланетная станция «Психея» была запущена 13 октября 2023 года. В космосе в движение её приводят электроплазменные двигатели на ксеноне, работающие от солнечных батарей. Они создают стабильную, но слабую тягу. Например, для совершения гравитационного манёвра у Марса операция по разгону станции началась более года назад. Использование гравитационного поля Марса даёт возможность существенно оптимизировать траекторию полёта и затраты топлива: планета «подтолкнёт» аппарат, придав ему дополнительный импульс на пути к целевому астероиду. В момент максимального сближения с Марсом скорость «Психеи» составит около 19 848 км/ч.

Помимо собственно манёвра, пролёт возле Марса представляет и научный интерес. Это позволит инженерам проверить работу бортовых систем, откалибровать научные приборы и провести тестовые наблюдения. Уже 3 мая 2026 года аппарат сделал снимок Марса с расстояния примерно 4,8 млн км, запечатлев необычный серповидный силуэт планеты. Рассеянный солнечный свет в пылевой атмосфере Марса создал вокруг неё характерное сияние, благодаря которому изображение получилось особенно выразительным (изображение ниже).

Конечной целью миссии является астероид 16 Psyche — уникальное небесное тело, состоящее преимущественно из металлов. Учёные предполагают, что он может быть частью ядра древней протопланеты, лишившейся внешних слоёв после мощных столкновений на ранних этапах формирования Солнечной системы. Изучение этого объекта поможет лучше понять процессы образования планет земной группы, включая Землю, а успешный пролёт у Марса станет важным шагом на пути к этой научной задаче.

Оценочная стоимость металлов астероида «Психея» составляет до $100 квинтильонов. Возможно, когда-нибудь его удастся разработать. Сегодня ценность этого объекта лежит сугубо в научной плоскости — мы не можем посмотреть на устройство Земли в разрезе и, особенно, на её ядро. Астероид «Психея» — это уникальная возможность увидеть, как оно может выглядеть.

Теги: psyche, астероиды, nasa, космический зонд
