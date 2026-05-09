Sony призналась, что ещё не решила, когда и по какой цене выпустит PlayStation 6

Компания Sony пока не определилась с окном запуска и ценой приставки PlayStation следующего поколения. Во время последнего финансового отчёта президента и генерального директора Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) спросили о PlayStation 6 и растущих ценах на комплектующие. Тотоки ответил, что Sony «еще не решила», когда выпустит «новую консоль» и по какой цене она будет продаваться.

В качестве одного из факторов были прямо названы цены на память. По словам Тотоки, ожидается, что в 2027 финансовом году цены на память останутся высокими, поскольку предложения поставщиков памяти по-прежнему будут ограниченными. Он добавил, что Sony должна тщательно продумать дальнейшие действия с учётом этих прогнозов.

«Мы ещё не решили, когда выпустим новую консоль и по какой цене. Мы хотели бы понаблюдать за ситуацией. Судя по текущим обстоятельствам, в 2027 финансовом году цены на память также будут очень высокими, поскольку спрос по-прежнему будет превышать предложение. Исходя из этого, мы должны тщательно продумать наши дальнейшие действия», — заявил президент и генеральный директор Sony Хироки Тотоки.

Согласно слухам, будущие устройства Sony PlayStation могут получить значительно больший объём памяти. Ожидается, что компания в рамках следующего поколения выпустит портативную модель PlayStation с 24 Гбайт памяти и домашнюю консоль PlayStation 6 с 30 Гбайт.

В рамках последнего финансового отчёта руководство Sony также заявило, что компания может скорректировать планы по продажам и продвижению текущих моделей игровых приставок PlayStation 5, если изменятся рыночные условия. Однако Sony может быть ограничена в данном манёвре, поскольку цены на PS5 уже выросли. Приставки текущего поколения уже не так доступны, как прежде, поэтому сейчас никто не хочет слышать о PS6, пока цены на PS5 не вернутся хотя бы к первоначальным.