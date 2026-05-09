Сегодня 09 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Sony призналась, что ещё не решила, когд...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sony призналась, что ещё не решила, когда и по какой цене выпустит PlayStation 6

Компания Sony пока не определилась с окном запуска и ценой приставки PlayStation следующего поколения. Во время последнего финансового отчёта президента и генерального директора Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) спросили о PlayStation 6 и растущих ценах на комплектующие. Тотоки ответил, что Sony «еще не решила», когда выпустит «новую консоль» и по какой цене она будет продаваться.

PS5 Pro. Источник изображения: PlayStation

PS5 Pro. Источник изображения: PlayStation

В качестве одного из факторов были прямо названы цены на память. По словам Тотоки, ожидается, что в 2027 финансовом году цены на память останутся высокими, поскольку предложения поставщиков памяти по-прежнему будут ограниченными. Он добавил, что Sony должна тщательно продумать дальнейшие действия с учётом этих прогнозов.

«Мы ещё не решили, когда выпустим новую консоль и по какой цене. Мы хотели бы понаблюдать за ситуацией. Судя по текущим обстоятельствам, в 2027 финансовом году цены на память также будут очень высокими, поскольку спрос по-прежнему будет превышать предложение. Исходя из этого, мы должны тщательно продумать наши дальнейшие действия», — заявил президент и генеральный директор Sony Хироки Тотоки.

Согласно слухам, будущие устройства Sony PlayStation могут получить значительно больший объём памяти. Ожидается, что компания в рамках следующего поколения выпустит портативную модель PlayStation с 24 Гбайт памяти и домашнюю консоль PlayStation 6 с 30 Гбайт.

В рамках последнего финансового отчёта руководство Sony также заявило, что компания может скорректировать планы по продажам и продвижению текущих моделей игровых приставок PlayStation 5, если изменятся рыночные условия. Однако Sony может быть ограничена в данном манёвре, поскольку цены на PS5 уже выросли. Приставки текущего поколения уже не так доступны, как прежде, поэтому сейчас никто не хочет слышать о PS6, пока цены на PS5 не вернутся хотя бы к первоначальным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дефицит довёл до того, что клиенты SK hynix готовы оплачивать создание новых линий по выпуску памяти
Продажи PlayStation 5 рухнули почти в два раза — Sony винит дефицит памяти
Бум ИИ взвинтил спрос: SSD и HDD теперь продают по контрактам на годы вперёд
Nintendo готовится к падению продаж консолей Switch 2 уже через год после дебюта
Инвесторы дожали Nintendo: приставка Switch 2 скоро подорожает до $499
Инвесторы требуют от Nintendo поднять цену Switch 2 — сейчас консоль убыточна
Теги: sony, playstation 6, игровые консоли
sony, playstation 6, игровые консоли
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
С опозданием на месяц OpenAI ответила на Claude Mythos — вышла модель GPT-5.5-Cyber, которая не боится обсуждать кибератаки и эксплойты
Станция NASA «Психея» приблизится к Марсу для рывка к главной цели — астероиду ценой в квинтильоны долларов
TSMC отправит устаревшее оборудование для выпуска 28-нм чипов с Тайваня в Германию
В Китае создан первый в мире «двухъядерный» квантовый компьютер — его удобно масштабировать
Самые тяжёлые чёрные дыры рождаются не из звёзд — они «собираются» из больших дыр, выяснили учёные
ИИ всё чаще пишет научные статьи — отличить от человеческих становится невозможно, и это пугает 42 мин.
ИИ-модель OpenAI GPT-5.5 оказалась в 1,5–2 раза дороже предшественницы 47 мин.
В ЕС назвали VPN лазейкой для обмана систем проверки возраста — и её хотят закрыть 4 ч.
Департамент DOGE Илона Маска использовал ChatGPT глупым и незаконным способом 4 ч.
Новая статья: Saros — исправление ошибок, которых не было. Рецензия 16 ч.
«Мощный инструмент, но не замена художников и творцов»: руководство Sony прояснило использование генеративного ИИ в играх PlayStation 17 ч.
Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к GitHub 20 ч.
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman получил системные требования для игры в 4K, а трассировку пути придётся подождать 20 ч.
Киберпанковый боевик No Law от создателей The Ascent не копирует Cyberpunk 2077 — разработчики ответили на вопросы игроков 22 ч.
ИИ теперь пишет 60 % нового кода Airbnb — и сам решает 40 % запросов в техподдержку 22 ч.
Китайцы научились из отходов и сточных вод одновременно получать водород и поглощать CO2 37 мин.
Sony призналась, что ещё не решила, когда и по какой цене выпустит PlayStation 6 39 мин.
Lian Li выпустила СЖО с 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем — HydroShift II OLED Curved 360 AIO 40 мин.
Завершены первые огневые испытания новой версии ускорителя Super Heavy — SpaceX готова к запуску Starship V3 45 мин.
Слишком большой ЦОД для маленькой страны — создание гигаваттного дата-центра Microsoft в Кении застопорилось из-за нехватки электроэнергии 59 мин.
Mitsubishi Heavy Industries модернизирует производство газовых турбин, чтобы удовлетворить спрос операторов ИИ ЦОД 2 ч.
NASA испытало лопасти будущего марсианского вертолёта сверхзвуковой скоростью вращения 6 ч.
AMD впервые обогнала Intel по серверной выручке — бум ИИ-агентов взвинтил спрос на CPU 9 ч.
Грузовики Tesla Semi получили батареи меньшей ёмкости, чем планировалось, но на запасе хода это не сказалось 9 ч.
Акции Intel подскочили в цене на 14 % после появления информации о сделке с Apple 11 ч.