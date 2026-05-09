Microsoft улучшила работу Windows 11 с тачпадом и сенсорной клавиатурой, а также повысила стабильность «Проводника»

На этой неделе Microsoft выпустила четыре бета-версии Windows 11 в рамках программы предварительной оценки Windows Insider. Каждая из них содержит несколько изменений и улучшений. Microsoft улучшила процесс работы с тачпадом и сенсорной клавиатурой, а также реализовала новый вариант обновления платформы для клиентов в сфере образования и повысила стабильность «Проводника».

Источник изображения: Microsoft

Microsoft продолжает перестраивать программу Windows Insider, поэтому пользователям бета-версий следует внимательно следить за появлением новых сборок ОС. Когда этот этап завершится, пользователям будет проще переходить с канала на канал, но в данный момент лучше обращать внимание на описание новых сборок и функций, которые в них реализованы.

Разработчики добавили новые функции, связанные с управлением с помощью жестов, в настройки тачпадов. Они будут доступны в разных приложениях, за исключением того, что пользовательские интерфейсы на базе WinUI 3 потребуют наличия WinAppSDK для обеспечения полной функциональности. Улучшен процесс контроля скорости прокрутки и масштабирования страниц, добавлена функция автоматической прокрутки (активируется при приближении пальцев к краю тачпада во время прокрутки либо при их удержании и продолжительном нажатии, если реализована аппаратная поддержка), добавлена возможность ускорения прокрутки страниц, а также прокрутка с помощью одного пальца при соответствующем жесте у левого или правого края тачпада.

Вместе с этим некоторые улучшения получил «Проводник» Windows 11. Адресная строка позволит перемещаться в директории, путь к которым содержит двойные обратные слеши и кавычки, например C:\User\user или “C:\Users\user”. Повышена надёжность выпадающего списка, который отображается при вводе адреса директории в «Проводнике». Кроме того, размер файлов при использовании представления «Детали» теперь отображается с использованием разных единиц (Кбайт, Мбайт, Гбайт), тогда как прежде эта информация предоставлялась в килобайтах.

Разработчики исправили ошибку «Проводника», из-за которой текст мог многократно выделяться при переименовании файлов в папках. Решена проблема, из-за которой переименованные элементы в папках не сразу отображались в локальном и облачном хранилищах. Улучшена навигация по контекстному меню «Проводника».

Вместе с этим повышена надёжность ввода при использовании раскладки ADLaM. Улучшена производительность при открытии истории буфера обмена. Обновлены некоторые шрифты, такие как Leelawadee UI для тайской, лаосской, кхмерской и лонтараской письменностей. Улучшена функция голосового ввода при использовании сенсорной клавиатуры для повышения эффективности работы этого элемента интерфейса.

Упомянутые функции появились в разных сборках Windows 11, которые на этой неделе стали доступны инсайдерам. Когда они могут появиться в стабильных версиях ОС, пока неизвестно.

Источник:

Теги: windows 11, microsoft, операционная система
