Сегодня 10 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос «Джеймс Уэбб» показал галактику «Кальмар...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Джеймс Уэбб» показал галактику «Кальмар» с ослепительно ярким ядром в созвездии Кита

Космический телескоп NASA «Джеймс Уэбб» получил новое изображение спиральной галактики Messier 77, широко известной как «Кальмар», в среднем инфракрасном диапазоне. Снимок, сделанный прибором среднего инфракрасного диапазона (MIRI), с небывалой детализацией показал закрученные спиральные рукава, пылевой диск и ослепительно яркое активное ядро галактики, расположенной в 45 млн световых лет от Земли в созвездии Кита. Её портрет стал «снимком месяца».

Источник изображений: A. Leroy / ESA, Webb, NASA, CSA

Источник изображений: A. Leroy / ESA, Webb, NASA, CSA

В центре галактики скрыта компактная область горячего газа, которая с лёгкостью затмевает свечение всей остальной галактики и даже перегружает камеры телескопа. Это активное галактическое ядро (АГЯ). Его питает сверхмассивная чёрная дыра массой в 8 млн солнечных масс. Газ во внутренних областях притягивается мощной гравитацией на стремительную орбиту вокруг чёрной дыры, сталкивается, разогревается и испускает колоссальные объёмы излучения. Яркие оранжевые линии, расходящиеся на снимке из центра Messier 77, к самой галактике отношения не имеют: это дифракционные лучи — оптический артефакт, возникающий на краях шестиугольных зеркальных сегментов и опорных стоек телескопа при очень ярком и компактном источнике света.

Снимок NIRCam телескопа «Джеймс Уэбб» показывает галактику Мессье 77 (M77, NGC 1068) в ближнем инфракрасном диапазоне: видны яркое активное ядро, центральная перемычка, спиральные рукава и кольцо областей звездообразования

Снимок NIRCam телескопа «Джеймс Уэбб» показывает галактику Мессье 77 (M77, NGC 1068) в ближнем инфракрасном диапазоне: видны яркое активное ядро, центральная перемычка, спиральные рукава и кольцо областей звездообразования

Галактика известна не только заметным АГЯ, но и бурным звездообразованием. Инфракрасный снимок выявил перемычку в центральной области, невидимую в оптическом диапазоне. Перемычку окружает яркое кольцо звездообразования диаметром более 6 000 световых лет, образованное внутренними окончаниями двух спиральных рукавов. Звёзды рождаются здесь с исключительной интенсивностью, а вспышки звездообразования видны на снимке как плотно расположенные оранжевые пузыри. Близость Messier 77 к Земле делает это кольцо одним из самых изученных примеров подобного явления.

Диск галактики заполнен газом и пылью, которые остались от прежних поколений звёзд и одновременно послужат топливом для рождения новых. Прибор MIRI улавливает тепловое свечение межзвёздной пыли на длинных волнах — на этом снимке оно окрашено в синий. Пыль складывается в гигантский вихрь дымчатых закрученных нитей с полостями между ними, а вдоль спиральных рукавов хорошо заметны оранжевые пузыри, которые образовали скопления недавно родившихся звёзд.

Комбинированный инфракрасный снимок MIRI и NIRCam телескопа «Джеймс Уэбб» показывает галактику Мессье 77 (M77, NGC 1068) с ЯГА, пылевыми спиральными рукавами и областями звездообразования

Комбинированный инфракрасный снимок MIRI и NIRCam телескопа «Джеймс Уэбб» показывает галактику Мессье 77 (M77, NGC 1068) с ЯГА, пылевыми спиральными рукавами и областями звездообразования

За пределами сравнительно узкого поля зрения телескопа рукава Messier 77 сливаются в тусклое протяжённое кольцо водорода шириной в тысячи световых лет, где тоже продолжается звездообразование. Обширные разреженные нити водорода пронизывают кольцо и уходят в межгалактическое пространство, образуя самую дальнюю оболочку галактики. За щупальцеобразный вид этих нитей Messier 77 получила второе название — галактика «Кальмар».

Данные для снимка получены в рамках программы № 3707 - A JWST Census of the Local Galaxy Population: Anchoring the Physics of the Matter Cycle, посвящённой переписи массивных близких галактик со звездообразованием. Разрешение приборов «Джеймса Уэбба» позволяет различить отдельные звёздные скопления и резервуары газа, а значит — детально проследить цикл рождения, жизни и гибели звёзд.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Пентагон рассекретил первую партию файлов об НЛО — впечатлить скептиков не удалось
Самые тяжёлые чёрные дыры рождаются не из звёзд — они «собираются» из больших дыр, выяснили учёные
Астрофизики открыли доступ к одной из крупнейших симуляций Вселенной— размером с 500 000 фильмов в HD
Завершены первые огневые испытания новой версии ускорителя Super Heavy — SpaceX готова к запуску Starship V3
NASA испытало лопасти будущего марсианского вертолёта сверхзвуковой скоростью вращения
Бур марсохода NASA Curiosity застрял в камне — инженеры целую неделю вызволяли его из ловушки
Теги: космос, галактика, джеймс уэбб, астрофизика, астрономия
космос, галактика, джеймс уэбб, астрофизика, астрономия
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китайцы научились из отходов и сточных вод одновременно получать водород и поглощать CO2
С опозданием на месяц OpenAI ответила на Claude Mythos — вышла модель GPT-5.5-Cyber, которая не боится обсуждать кибератаки и эксплойты
Разработчикам Eve Online пришлось сменить название студии, чтобы её перестали ассоциировать с Коммунистической партией Китая
NASA испытало обычные фотокамеры Canon и Nikon в условиях космоса — выжили не все
Разработчик технологии квантовых точек для телевизоров показал недостатки панелей RGB LED
Новая статья: Heroes of Might and Magic: Olden Era — время расцвета. Предварительный обзор 43 мин.
Anthropic отучила свой ИИ шантажировать пользователей при угрозе отключения 6 ч.
Microsoft улучшила работу Windows 11 с тачпадом и сенсорной клавиатурой, а также повысила стабильность «Проводника» 8 ч.
Пользователей Instagram лишили сквозного шифрования в личных сообщениях 8 ч.
ИИ всё чаще пишет научные статьи — отличить от человеческих становится невозможно, и это пугает 11 ч.
ИИ-модель OpenAI GPT-5.5 оказалась в 1,5–2 раза дороже предшественницы 11 ч.
В ЕС назвали VPN лазейкой для обмана систем проверки возраста — и её хотят закрыть 13 ч.
Департамент DOGE Илона Маска использовал ChatGPT глупым и незаконным способом 13 ч.
Новая статья: Saros — исправление ошибок, которых не было. Рецензия 09-05 00:02
«Мощный инструмент, но не замена художников и творцов»: руководство Sony прояснило использование генеративного ИИ в играх PlayStation 08-05 23:00
«Джеймс Уэбб» показал галактику «Кальмар» с ослепительно ярким ядром в созвездии Кита 2 ч.
Война на Ближнем Востоке усугубила дефицит строительных материалов и компонентов для ЦОД 2 ч.
Учёные предложили квантовый процессор с подвижными кубитами — он прост в производстве и гибок в работе 3 ч.
В США расследуют аварии с участием роботакси Avride, ранее входившей в «Яндекс» 8 ч.
Жители США бунтуют против дата-центров — запреты множатся по всей стране 8 ч.
Sony призналась, что ещё не решила, когда и по какой цене выпустит PlayStation 6 11 ч.
Lian Li выпустила СЖО с 6,67-дюймовым изогнутым дисплеем — HydroShift II OLED Curved 360 AIO 11 ч.
Завершены первые огневые испытания новой версии ускорителя Super Heavy — SpaceX готова к запуску Starship V3 11 ч.
Слишком большой ЦОД для маленькой страны — создание гигаваттного дата-центра Microsoft в Кении застопорилось из-за нехватки электроэнергии 11 ч.
Mitsubishi Heavy Industries модернизирует производство газовых турбин, чтобы удовлетворить спрос операторов ИИ ЦОД 11 ч.