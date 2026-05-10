Запрещённые к ввозу в США дроны и маршрутизаторы смогут получать обновления безопасности до января 2029 года

В определённый момент американские власти решили, что импортируемые из Китая квадрокоптеры и интернет-маршрутизаторы могут представлять угрозу для национальной безопасности, особенно если они относятся к продукции определённых марок. Импорт такой продукции в США был запрещён, но недавно регуляторы объявили, что это оборудование продолжит получать обновление ПО до 1 января 2029 года.

Источник изображения: DJI

Как отмечает Engadget, профильное подразделение Федеральной комиссии США по связи (FCC) на уходящей неделе опубликовало заявление, в котором говорится о сохранении возможности получать обновления ПО для дронов и маршрутизаторов запрещённых моделей до 1 января 2029 года, если данные обновления «исключают вред для американских потребителей». Первоначально период получения критических обновлений планировалось сократить почти на два года от нового значения, поэтому можно говорить о получении американскими владельцами подобного оборудования своего рода поблажки от властей США.

Дроны определённых марок были добавлены в список импортируемой из Китая продукции, представляющей угрозу для национальной безопасности США, в декабре 2025 года. Через несколько месяцев был введён запрет на импорт определённого ассортимента маршрутизаторов, но возможность получать обновления для их ПО планировалось сохранить до 1 марта 2027 года. Теперь FCC сдвигает этот срок на 1 января 2029 года, мотивируя это заботой об общественных интересах. Во многом такое решение было принято с учётом ходатайства Потребительской технологической ассоциации (CTA). Последняя также настояла на более плотном сотрудничестве силовых ведомств США в данной сфере и обеспечении большей прозрачности во взаимодействии с производителями запрещаемого оборудования.

Теги: дроны, маршрутизаторы, сша, запрет, обновления системы
