Рождение новой SpaceX? Инвесторы с Reddit разогнали акции спутниковой компании AST SpaceMobile на 6000 %

Спутниковая компания AST SpaceMobile (ASTS), американский конкурент SpaceX в нише прямой спутниково-сотовой связи — передачи сигнала со спутников прямо на мобильные телефоны, минуя сотовые вышки, — превратилась в одну из самых дорогих акций мира с капитализацией $25 млрд при годовой выручке всего $71 млн. Ралли в 6 000 % за 22 месяца устроило интернет-сообщество SpaceMob из 50 000 розничных инвесторов под началом анонимного гуру по прозвищу Кук (the Kook).

Когда курс падает, Кук в отчаянии выкладывает в соцсети X изображение голого зада калифорнийской статуи серфера Cardiff Kook, чьё прозвище и стало его псевдонимом. Сперва сообщество трейдеров реагирует обсуждением, за которым идёт поток ордеров на покупку акций компании, и ритуал «дна Кука» снова толкает котировку вверх.

В отличие от мем-акций первой волны — биржевых активов, разогнанных коллективной игрой розничных инвесторов в соцсетях, — AST не проблемный бренд из ностальгии внутридневных трейдеров. У компании работают спутники с гигантскими антеннами в форме вафли, передающие сигнал прямо на мобильные телефоны, есть контракты с AT&T, Verizon и Vodafone, а в число её крупнейших акционеров входит Alphabet, материнская компания Google. Капитализация AST уже выше рыночной стоимости почти трети компаний индекса S&P 500.

Однако к началу мая AST просела на 48 % от январского пика, но в годовом сопоставлении (по сравнению с тем же периодом годом ранее) всё ещё прибавляет около 160 %. Стратег Miller Tabak Мэтт Мэйли (Matt Maley) полагает, что обвал только разгоняется и акция может потерять ещё около 20 %. AST соревнуется со SpaceX, у которой уже работают тысячи спутников Starlink, и с Amazon, которая в апреле договорилась о покупке спутниковой Globalstar для выхода на тот же рынок. До конца года компания спешит вывести на орбиту ещё 45 спутников и начать платную коммерческую эксплуатацию, но в апреле первый запуск года на ракете Blue Origin закончился неудачей.

Компанию почти десятилетие назад основал венесуэльский инженер Абель Авельян (Abel Avellan), ранее уже создавший и продавший за $550 млн другую спутниковую компанию. В 2021 году AST вышла на биржу через SPAC — специальную компанию для слияния, упрощающую выход бизнеса на биржу в обход стандартного IPO. Резкий рост стоимости акций случился в мае 2024 года после соглашения с AT&T, а через две недели — с Verizon: AST бросила вызов договору SpaceX с T-Mobile US и за два года выросла более чем в девять раз.

Ядро SpaceMob составили четверо незнакомцев из мессенджера Discord, познакомившихся вскоре после IPO: шведский фермер CatSE, ветеран Уолл-стрит Anpanman, калифорниец Кук и инженер-программист из Аризоны Стив Ларрисон (Steve Larrison). Они часами разбирали технологию AST, утверждая, что рынок проспал «новую Google или Nvidia», считали машины на парковке штаб-квартиры в Мидленде (штат Техас). Один из участников SpaceMob, инженер-нефтяник Таннер Оттауэй (Tanner Ottaway), вложил в AST почти все семейные сбережения; по его расчётам, доля семьи теперь стоит около $8 млн, и продавать он не намерен ни одной акции, пока котировка не пробьёт уровень в $250 за одну акцию.