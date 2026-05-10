Nvidia подтвердила утечку данных пользователей GeForce Now через армянские сервера

Nvidia подтвердила, что в результате утечки данных были раскрыты данные пользователей сервиса GeForce Now. В компании уточнили, что инцидент затрагивает только пользователей из Армении, зарегистрированных в сервисе через GFN.am, а его причиной стал взлом инфраструктуры регионального партнёра. Отмечается, что инфраструктура Nvidia в результате инцидента не пострадала.

«Наше расследование показало, что находящиеся под управлением Nvidia услуги не были затронуты. Проблема ограничена системами, которыми управляет сторонний партнёр GeForce Now Alliance из Армении. Мы тесно сотрудничаем с партнёром, чтобы поддержать их расследование и процесс устранения проблемы. Затронутые пользователи будут уведомлены через GFN.am», — говорится в заявлении Nvidia. В сообщении компании также сказано, что пароли от учётных записей GeForce Now не были похищены в результате инцидента, а пользователей, которые зарегистрировались на платформе после 9 марта, проблема не затронула.

Это сообщение стало ответом на пост, опубликованный на одном из хакерских форумов на прошлой неделе. Его автор с ником ShinyHunters утверждал, что взломал сервис GeForce Now и похитил данные миллионов пользователей сервиса. Речь шла о ФИО пользователей, адресах электронной почты, датах рождения и др. В доказательство злоумышленник опубликовал часть данных и выразил готовность продать всю базу за $100 тыс. в биткоинах или Monero.

