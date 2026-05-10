Уютный градостроительный симулятор Town to City выйдет из раннего доступа Steam до конца мая

Разработчики из студии Galaxy Grove при поддержке издательства Kwalee назначили точную дату релиза своего градостроительного симулятора Town to City. Проект покинет ранний доступ 26 мая — по такому случаю был представлен специальный трейлер.

Источник изображения: Kwalee

Town to City позиционируется авторами как уютный градостроительный симулятор, в котором игрок сможет создать оживлённое поселение и спланировать его жизнедеятельность по своему усмотрению. Градостроительство здесь считается достаточно дружелюбным по отношению к геймеру, поскольку в его основе нет привычной сетки. То есть дома, магазины, объекты инфраструктуры и прочие элементы можно размещать по карте свободно.

Стартовая версия Town to City вышла в сентябре 2025 года, за это время симулятор получил множество улучшений для системы управления поселением и не только. В финальной версии появятся дополнительная карта, новые профессии для горожан, улучшенный набор анимаций, механика планирования туристических маршрутов и многое другое.

За время своего пребывания в раннем доступе Town to City получила более 5,3 тыс. «крайне положительных» отзывов — рейтинг в цифровом магазине Valve составляет 97 %. Пользователи в восторге от расслабляющего геймплея, приятной музыки и «милой воксельной графики».

В российском Steam игру можно купить за 1100 рублей, присутствует текстовый перевод на русский язык.

Теги: town to city, galaxy grove, kwalee, градостроительный симулятор, стратегия
