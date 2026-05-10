Unitree открыла первый в мире магазин навыков для роботов-гуманоидов

Компания Unitree Robotics запустила первый в мире магазин приложений для роботов-гуманоидов. Платформа под названием UniStore позволяет владельцам скачивать и устанавливать новые навыки для своих устройств так же легко, как обычные программы на смартфон.

Маркетплейс состоит из четырёх основных модулей, включающих пользовательскую площадку (User Square), библиотеку движений (Motion Library), наборы данных (Dataset) и центр разработчиков (Developer Center). С помощью мобильного приложения владельцы могут в один клик интегрировать сложные пакеты движений в линейку оборудования Unitree, включая гуманоидов G1 и H1, а также четвероногих роботов B2 и собаку Go2. В свою очередь центр разработчиков открывает сторонним авторам возможность создавать и публиковать собственные пакеты движений, формируя экосистему вокруг аппаратного обеспечения компании.

На момент запуска в библиотеке UniStore доступно 24 варианта действий, которые сейчас предлагаются в рамках бесплатного ознакомительного периода. Среди них представлены как развлекательные паттерны, например прыжки и танцы, так и боевые китайские искусства. UniStore также поддерживает загрузку различных вирусных реакций для так называемых роботов-мемов, расширяя варианты их использования.

Издание Pandaily отмечает, что подобный пользовательский опыт, заимствованный у индустрии мобильных устройств, является абсолютно новым для рынка гуманоидной робототехники и напрямую конкурирует с подходом компании Boston Dynamics, которая исторически делает ставку на закрытые проприетарные технологии и самостоятельную разработку возможностей для своих машин.