3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Китайский робот Unitree H1 продемонстрир...
Китайский робот Unitree H1 продемонстрировал способность бегать со скоростью 36 км/ч

Попытки сравнять человекоподобных роботов в кинетических возможностях с их живыми прототипами предпринимаются по многим направлениям, бег не является исключением. Разработчики человекоподобных роботов то и дело устраивают забеги, в которых их модели либо преодолевают большие расстояния, либо максимально ускоряются на коротких дистанциях. Робот Unitree H1 смог в последнем случае развить скорость 10 м/с.

Источник изображения: Unitree Robotics, Humanoids Dauly

Источник изображения: Unitree Robotics, Humanoids Dauly

В минувшую субботу, как отмечает Humanoids Daily, китайский человекоподобный робот Unitree H1 пробежал стометровую дистанцию, развив скорость 10 м/с и догнав тем самым конкурирующего MirrorMe Bolt. Робот Unitree H1 при массе 62 кг обладает длиной ног 0,8 м. Напомним, что самый быстрый бегун мира среди людей — Усейн Болт (Usain Bolt), на пике карьеры был способен развивать скорость до 12,42 м/с. По сути, человекоподобные роботы уже не так далеки от этой величины, и они уже сейчас бегают быстрее большинства простых людей. В более привычных автомобилистам единицах измерения скорость, развиваемая Unitree H1, достигает 36 км/ч. Ещё в начале 2024 года она была в три раза ниже.

Эксперты полагают, что столь впечатляющий прогресс был достигнут скорее настройкой программного обеспечения, чем исключительно улучшениями на аппаратном уровне. Для сравнения, американский Tesla Optimus на своих двоих нижних конечностях может передвигаться максимум со скоростью 2,7 м/с. В своё время, только анонсируя человекоподобного робота, Илон Маск (Elon Musk) подчёркивал, что Optimus будет достаточно медлительным и слабым, чтобы в случае представления угрозы для человека последний мог он него либо убежать, либо побороть. Unitree выходит на IPO, поэтому демонстрация технологических возможностей для этой китайской компании важна с точки зрения привлечения внимания инвесторов. До конца этого месяца в Пекине должен пройти второй ежегодный полумарафон с участием человекоподобных роботов. К участию заявлены более 300 различных моделей.

unitree h1, unitree robotics, человекообразный робот, роботы, робототехника
unitree h1, unitree robotics, человекообразный робот, роботы, робототехника
