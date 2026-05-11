Учёные предложили разгадку 14 загадочных синих вспышек, наблюдаемых во Вселенной с 2018 года

Команда учёных из Центра астрофизики Гарвардского университета (Center for Astrophysics, CfA) объяснила, откуда во Вселенной могут браться мощные синие вспышки (LFBOT), природа которых остаётся загадкой с 2018 года. По их гипотезе, такая вспышка рождается, когда чёрная дыра или нейтронная звезда врезается в звезду Вольфа — Райе. Так астрономы называют раскалённое гелиевое ядро, которое остаётся от массивной звезды, потерявшей внешнюю водородную оболочку.

LFBOT — английская аббревиатура от Luminous Fast Blue Optical Transients, «яркие быстрые синие оптические транзиенты». Так называют короткоживущие космические события, заметные в обычном видимом свете. С 2018 года, когда LFBOT впервые попал в поле зрения телескопов, астрономы насчитали ещё 14 таких вспышек. От других космических взрывов их отличают две черты. Первая — скорость: пик и угасание укладываются в считанные дни, тогда как обычные транзиенты развиваются заметно медленнее. Вторая — цвет: LFBOT остаются синими большую часть жизни, а это значит, что сами вспышки остаются исключительно горячими.

Раньше у астрономов было несколько кандидатов на роль предшественника LFBOT. Одни сценарии связывали такие вспышки с гибелью массивных звёзд в так называемых сверхновых с коллапсом ядра — взрывах, в которых ядро звезды, исчерпавшей ядерное топливо, сжимается под собственной гравитацией. Другие связывали LFBOT с приливным разрушением звёзд (TDE), то есть с событиями, когда очень массивная чёрная дыра разрывает на куски и поглощает звезду, подошедшую к ней слишком близко. Группа Ани Ньюджент (Anya Nugent) изучила галактики-хозяева LFBOT, то есть те, в которых наблюдались эти вспышки, а также пространство непосредственно вокруг каждой из них. Анализ показал, что LFBOT возникают в окружениях, заметно отличающихся от тех, что предсказывают некоторые из предлагавшихся сценариев со сверхновыми, и не происходят в обстановке, обычно ожидаемой при приливных разрушениях.

В предложенной командой модели сценарий слияния начинается в двойной звёздной системе — паре массивных звёзд, связанных взаимным тяготением. По мере эволюции одна из них постепенно срывает с соседки внешнюю водородную оболочку. Авторы исследования называют такую захватчицу «каннибалом», а её жертву — «донором». Лишённая внешних слоёв звезда-донор остаётся почти голым гелиевым ядром: именно такие звёзды астрономы называют звёздами Вольфа — Райе. Звезда-каннибал же за счёт полученного вещества быстро набирает массу и поэтому первой исчерпывает запас ядерного топлива. Она взрывается как сверхновая с коллапсом ядра и превращается в чёрную дыру или нейтронную звезду.

При коллапсе вся звёздная система получает резкий боковой толчок (англ. — kick), который выбрасывает двойную систему из плотных областей, где рождаются новые звёзды, на тихие окраины галактики. Затем у чёрной дыры или нейтронной звезды наступает долгий период «кормления». Сотни, а то и тысячи лет она стягивает с поверхности звезды Вольфа — Райе её вещество, не разрушая её полностью. Развязка наступает позже — когда чёрная дыра или нейтронная звезда проваливается в самое сердце звезды Вольфа — Райе, в её плотное гелиевое ядро, и разрушает его. По гипотезе авторов, именно эта катастрофа и порождает ту самую яркую синюю вспышку (LFBOT). Длится она всего несколько дней.

«Многие массивные звёзды живут в двойных системах, но такие слияния происходят лишь при стечении именно нужных условий: звёзды не должны слиться слишком рано в ходе своей эволюции, но при этом должны оставаться достаточно близко друг к другу, чтобы в итоге сойтись», — пояснила Ньюджент. По её словам, такие слияния редки, но как раз настолько, насколько редко астрономы фиксируют сами LFBOT, и при этом не настолько, чтобы их вовсе нельзя было ожидать.

Ещё один довод в пользу новой модели астрономы видят в том, что окружает LFBOT в момент взрыва. Непосредственно вокруг каждой такой вспышки пространство (астрономы называют его околозвёздной средой) очень плотное. По всей видимости, оно заполнено веществом, которое сама звезда сбросила ещё до катастрофы. А такую картину нелегко вписать ни в модель приливного разрушения, ни в некоторые сценарии со сверхновыми.

Надёжно изучить новую модель астрономы смогут только тогда, когда соберут больше таких вспышек — известных LFBOT по-прежнему единицы. Главную роль в этой работе авторы отводят обсерватории имени Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory). Она недавно начала десятилетнюю программу регулярной съёмки всего видимого с Земли неба.

По словам Ньюджент, «Рубин» позволит увидеть более слабые LFBOT — причём на ещё больших космологических расстояниях, исчисляемых миллиардами световых лет. Это не только увеличит число наблюдаемых вспышек, но и покажет, как сами LFBOT и их предшественники, то есть те звёздные системы, что существовали до взрыва, менялись за время существования Вселенной.