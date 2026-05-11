Космический грузовик «Тяньчжоу-10» успешно доставил 6,2 т припасов и не только на китайскую орбитальную станцию

Космический грузовой корабль «Тяньчжоу-10» успешно пристыковался к базовому модулю «Тяньхэ» китайской орбитальной станции «Тяньгун». Стыковка была завершена в 13:11 по пекинскому времени (08:11 мск). Как сообщает Управление программы пилотируемых космических полётов КНР (CMSA), в ближайшее время члены экипажа станции приступят к разгрузке доставленных материалов и оборудования.

Источник изображений: Russian.News.Cn

Космический грузовик был доставлен на орбиту с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7», которая была запущена с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 08:14 по местному времени (03:14 мск). Примерно через 10 минут после старта корабль отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту, после чего раскрыл свои солнечные панели.

Сообщается, что находящийся на борту корабля груз включает третий комплект новых скафандров для выхода в открытый космос, топливо, припасы для членов экипажа, а также оборудование для проведения научных экспериментов в таких областях, как микрогравитация, физика жидкостей и космические технологии. Всего — более 220 единиц груза общим весом почти 6,2 т. Он также включает 700 кг топлива для пополнения запасов космической станции.

Это был 39-й запуск в рамках программы пилотируемых полётов КНР и 641-й старт для ракет-носителей серии «Чанчжэн». Также это был 10-й полёт грузовых кораблей серии «Тяньчжоу» и пятая по счёту миссия по снабжению станции грузами с момента её ввода в эксплуатацию.

Как сообщает Global Times со ссылкой на источники, «Тяньчжоу-10» останется на орбите в течение целого года. Предыдущие миссии «Тяньчжоу-2» — «Тяньчжоу-5» находились на орбите, будучи пристыкованными к космической станции, около шести месяцев, а начиная с «Тяньчжоу-6» китайское агентство начало увеличивать время пребывания грузовиков на орбите до 9–10 месяцев. Это означает более длительную поддержку и пополнение запасов топлива космической станции, позволяя снизить частоту запусков грузовиков и сократить эксплуатационные расходы.

Теги: китай, космос
