PowerColor выпустила тонкую профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9600D с разъёмом 12V-2×6

PowerColor выпустила профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9600D для рабочих станций и задач ИИ. Новинка оснащена однослотовой пассивной системой охлаждения. Карта появилась на официальном сайте производителя.

Источник изображений: VideoCardz / ASRock

В составе модели PowerColor AI PRO R9600D 32G-P используется графический чип на архитектуре RDNA 4 с 3072 потоковыми процессорами. В составе чипа присутствуют 48 вычислительных блоков, 96 ускорителей ИИ и 64 Мбайт кеш-памяти Infinity Cache. Карта оснащена 32 Гбайт памяти GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины. Для памяти заявлена пропускная способность 640 Гбайт/с.

Размеры видеокарты составляют 241,3 × 111,2 × 18,7 мм. Карта оснащена одним разъёмом питания 12V-2×6, хотя заявленное энергопотребление новинки составляет всего 150 Вт. Производитель рекомендует использовать с ней блок питания мощностью от 450 Вт. Среди внешних видеоразъёмов у PowerColor AI PRO R9600D 32G-P заявлен только один DisplayPort 2.1a, что совсем нетипично для карт для рабочих станций, которые обычно оснащаются тремя или четырьмя видеовыходами.

Стоимость PowerColor AI PRO R9600D 32G-P и дата её поступления в продажу не сообщаются.

Теги: видеокарта, radeon ai pro r9600d, rdna 4, asrock, искусственный интеллект
