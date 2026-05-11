Palit выпустила GeForce RTX 5080 Infinity 3 без RGB-подсветки в версиях с разгоном и без

Компания Palit представила видеокарту GeForce RTX 5080 в новом фирменном дизайне Infinity 3. Новинка оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами и не имеет RGB-подсветки. В рамках серии производитель выпустил стандартную модель GeForce RTX 5080 Infinity 3 и версию с дополнительным разгоном GeForce RTX 5080 Infinity 3 OC.

Для версии с дополнительным заводским разгоном заявлена Boost-частота GPU на уровне 2625 МГц, для версии без разгона — 2617 МГц. Оба варианта предлагают по 16 Гбайт памяти GDDR7 со скоростью 30 Гбит/с на контакт и поддержкой 256-битной шины.

В составе системы охлаждения карт используются вентиляторы Palit TurboFan 4.0, а также композитные теплотрубки. Palit заявляет, что вентиляторы TurboFan 4.0 снижают уровень шума и оптимизируют теплоотвод на 33 %, а композитные теплотрубки улучшают эффективность передачи тепла до 32 %.

Карты получили по одному видеовыходу HDMI 2.1 и по три DisplayPort 2.1b. Дополнительное питание на карты подаётся через один разъём 12V-2×6. Размеры видеокарт составляют 331,9 × 127,1 × 56,8 мм. Их толщина — 2,8 слота расширения.

Это первый запуск новых видеокарт Palit после новостей о том, что управление брендами Galax, KFA2 и HOF перешло под непосредственный контроль Palit Group. При этом сами бренды никуда не уходят и продолжат выпускать видеокарты.