Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства

Компания Trump Mobile, связанная с основным холдингом Дональда Трампа (Donald Trump) The Trump Organization, обновила условия предзаказа своего дебютного смартфона T1 Phone, поставив под сомнение будущее всего проекта. Разработчики официально заявили, что внесённый депозит в размере $100 не гарантирует выход устройства на рынок или даже начало его производства.

Согласно обновлённым условиям от 6 апреля, на которые ссылается издание International Business Times, оформление предзаказа теперь предоставляет лишь условную возможность приобрести смартфон, если компания Trump Mobile решит его выпустить. В случае полной отмены проекта или по персональному запросу через службу поддержки клиентам обещают вернуть внесённый депозит.

Как напоминает издание Android Authority, изначально релиз аппарата планировался на сентябрь 2025 года, однако с момента анонса в июне прошлого года эти сроки неоднократно сдвигались. За это время поменялось и позиционирование продукта: громкий слоган «Сделано в Америке» (Made in America) был быстро удалён из рекламных материалов. Вместо него создатели начали использовать более обтекаемые формулировки, вроде «Дизайн, которым гордится Америка».

На протяжении долгого времени авторы проекта не могли определиться и с дизайном смартфона. В промоматериалах использовались изображения то золотого iPhone 16 Pro, то устройства, напоминающего Samsung Galaxy S25 Ultra, пока в феврале руководители Trump Mobile наконец не показали финальный дизайн — всё в том же золотом цвете. Ожидалось, что к марту гаджет пройдёт сертификацию у оператора T-Mobile, однако никаких заявлений по этому поводу так и не последовало. При этом компания утверждает, что продолжает работу над старшей моделью T1 Ultra.