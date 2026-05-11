TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем

TikTok запустит в Великобритании платную подписку, которая даёт возможность полностью отключать рекламу в приложении. Новая опция станет доступна совершеннолетним участникам платформы в ближайшие месяцы.

Как сообщает The Verge, стоимость подписки составит 3,99 фунта стерлингов (примерно 400 рублей) в месяц. В обмен на это платформа не только уберёт рекламные объявления из ленты пользователя, но и обязуется не использовать его данные в других рекламных целях. При этом для всех пользователей, в независимости от подписки, сохранится единая базовая функциональность.

Данная модель работы приложения стала реакцией на требования нормативного акта «Общего регламента по защите данных Великобритании» (GDPR) и других законов конфиденциальности. Эти нормы запрещают компаниям собирать персональные данные для рекламы без явного согласия пользователей. Похожий подход в прошлом году внедрила компания Meta✴ для пользователей Facebook✴ и Instagram✴ в Великобритании, хотя регуляторы Евросоюза подобную модель отклонили.

Как отметил управляющий директор TikTok в Великобритании Крис Богер (Kris Boger), реклама уже помогает тысячам британских бизнесов находить клиентов, а новый вариант подписки даёт людям больший контроль над взаимодействием с сервисом. Сама функция начала тестироваться ещё в 2023 году. Тогда же в сеть утекли скриншоты, которые указывали на её возможное расширение в будущем на другие регионы, включая США.