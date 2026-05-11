Сегодня 11 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети TikTok позволит полностью отключить рекл...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем

TikTok запустит в Великобритании платную подписку, которая даёт возможность полностью отключать рекламу в приложении. Новая опция станет доступна совершеннолетним участникам платформы в ближайшие месяцы.

Источник изображения: Alexander Shatov/Unsplash

Источник изображения: Alexander Shatov/Unsplash

Как сообщает The Verge, стоимость подписки составит 3,99 фунта стерлингов (примерно 400 рублей) в месяц. В обмен на это платформа не только уберёт рекламные объявления из ленты пользователя, но и обязуется не использовать его данные в других рекламных целях. При этом для всех пользователей, в независимости от подписки, сохранится единая базовая функциональность.

Источник изображения: TikTok

Источник изображения: TikTok

Данная модель работы приложения стала реакцией на требования нормативного акта «Общего регламента по защите данных Великобритании» (GDPR) и других законов конфиденциальности. Эти нормы запрещают компаниям собирать персональные данные для рекламы без явного согласия пользователей. Похожий подход в прошлом году внедрила компания Meta для пользователей Facebook и Instagram в Великобритании, хотя регуляторы Евросоюза подобную модель отклонили.

Как отметил управляющий директор TikTok в Великобритании Крис Богер (Kris Boger), реклама уже помогает тысячам британских бизнесов находить клиентов, а новый вариант подписки даёт людям больший контроль над взаимодействием с сервисом. Сама функция начала тестироваться ещё в 2023 году. Тогда же в сеть утекли скриншоты, которые указывали на её возможное расширение в будущем на другие регионы, включая США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ByteDance резко увеличит расходы на ИИ — и закупит больше китайских чипов
TikTok инвестирует ещё €1 млрд в ЦОД в Финляндии для хранения и обработки данных европейских пользователей
Instagram✴ и TikTok опаснее для психики, чем Facebook✴ и WhatsApp, показало исследование
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами
Пользователей Instagram✴ лишили сквозного шифрования в личных сообщениях
OpenAI распустила две команды по безопасности ИИ ради прибыли, заявила бывшая сотрудница стартапа
Теги: tiktok, социальные сети
tiktok, социальные сети
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
В Китае предлагали доступ к Claude со скидкой 90 % — собранные данные шли на дистилляцию ИИ-моделей
Palit выпустила GeForce RTX 5080 Infinity 3 без RGB-подсветки в версиях с разгоном и без
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00
TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем 22 мин.
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение 2 ч.
ИИ упростил создание рекламы для малого бизнеса, но выделиться стало сложнее 5 ч.
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами 5 ч.
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку 6 ч.
Пираты «угнали» Forza Horizon 6 за 9 дней до релиза — помогли сами разработчики 10 ч.
Уютный градостроительный симулятор Town to City выйдет из раннего доступа Steam до конца мая 23 ч.
Nvidia подтвердила утечку данных пользователей GeForce Now через армянские сервера 10-05 17:59
Ветеран Epic Games взялся за европейскую альтернативу Unreal Engine 10-05 14:40
Google привязала reCAPTCHA к Play Services и отрезала от верификации пользователей Android без сервисов Google 10-05 12:03
Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан 24 мин.
Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства 35 мин.
Ключевые характеристики геймерского смартфона RedMagic 11S Pro раскрылись до анонса 2 ч.
Broadcom представила решения 10G PON и Wi-Fi 8 для организации ШПД 4 ч.
Verda и Compal объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры следующего поколения 4 ч.
PowerColor выпустила тонкую профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9600D с разъёмом 12V-2×6 5 ч.
SK hynix может привлечь Intel вместо TSMC к выпуску памяти HBM4 5 ч.
Китайские производители чипов могут заработать на буме ИИ даже без передовых техпроцессов, уверен глава SMIC 6 ч.
Huawei выпустила телевизоры Smart Screen S7 с подсветкой Super Mini-LED и частотой обновления до 300 Гц 6 ч.
Глава Silicon Motion предрёк сохранение дефицита памяти до 2028 года 6 ч.