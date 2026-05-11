Смартфоны Samsung начнут блокировать приложения с назойливой рекламой в уведомлениях

Samsung добавила новую функцию для смартфонов Galaxy, которая обеспечивает блокировку приложений «с чрезмерным количеством рекламы». Уточняется, что это не блокировщик рекламы, а скорее настройка для распознавания и блокировки приложений, отправляющих «частые рекламные оповещения».

«Приложения, которые часто отправляют рекламные оповещения, будут переведены в режим глубокого сна (deep sleep), чтобы предотвратить чрезмерное беспокойство пользователя. Приложения в режиме глубокого сна можно найти в “Настройках> Обслуживание устройства > Отчёт об обслуживании > Чрезмерные оповещения”», — сообщила Samsung.

Существуют два варианта блокировки: «базовый», при котором приложения блокируются на основе данных Samsung «всякий раз, когда они обнаруживаются на вашем телефоне», и «интеллектуальный», который «анализирует» уведомления и блокирует приложения, которые, по мнению системы, отправляют слишком много рекламы с помощью уведомлений.

Как отметил ресурс 9to5google, этой опции пока нет у смартфонов Galaxy Z Fold 7 с интерфейсом One UI 8.0. Если она уже появилась на Galaxy S26, то вполне вероятно, что больше устройств Galaxy получат к ней доступ через обновление One UI 8.5, которое начали распространять, полагает источник. Ресурс также задался вопросом, будет ли опция блокировать уведомления от самой Samsung.

Теги: samsung, смартфон, программное обеспечение, реклама
