Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере

Сервисный аппарат LINK, созданный для захвата и буксировки спутников на околоземной орбите, прошёл серию испытаний в Центре космических полётов имени Годдарда. Миссия по спасению обсерватории Neil Gehrels Swift Observatory идёт по графику: установка LINK на ракету Pegasus компании Northrop Grumman намечена на начало июня 2026 года, а запуск — на вторую половину месяца.

В ходе подготовки аппарат прошёл вибрационные испытания, имитирующие тряску при старте ракеты, а также проверку в термовакуумной камере Центра Годдарда — герметичном помещении, где воспроизводятся космический вакуум и экстремальные перепады температуры. Команда провела огневые испытания трёх ионных двигателей, работающих на ксеноне, и развернула одну из трёх роботизированных рук аппарата. Запуск запланирован с борта Stargazer — последнего летающего самолёта L-1011 TriStar, с которого ракета Pegasus стартует в воздухе на высоте около 12 км.

Подготовка к спасательной миссии идёт в сжатые сроки. В августе 2025 года NASA обратилось к американской промышленности за предложениями по спасению обсерватории, орбита которой снижается быстрее, чем ожидалось. Компания Katalyst Space Technologies получила контракт и теперь работает наперегонки со временем. В феврале 2026 года NASA прекратило большую часть научных операций на борту Swift, чтобы замедлить её снижение и дать спасательной миссии запас времени.

«Мы оказались в необычной ситуации, когда график диктует, какой уровень риска мы готовы принять, а не наоборот, — пояснил Киран Уилсон (Kieran Wilson), ведущий исследователь миссии LINK в Katalyst. — Часы тикают: Swift продолжает снижаться, и нам приходится искать такой баланс между испытаниями и решением проблем, который даёт миссии наилучшие шансы на успех».

По словам директора миссии Джона Ван Эпула (John Van Eepoel), обсерватория, вероятно, войдёт в атмосферу до конца 2026 года, если её не поднять на более высокую орбиту. У миссии нет права на ошибку: обсерватория работает уже больше 20 лет, хотя изначально была рассчитана на два года наблюдений за гамма-всплесками — мощнейшими космическими взрывами. Если бы не снижение орбиты аппарата и попытки администрации Дональда Трампа (Donald Trump) исключить миссию из проекта бюджета на 2026 финансовый год, Swift могла бы продолжать работу ещё многие годы.