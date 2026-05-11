Сегодня 11 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Спутник LINK прошёл испытания и приблизи...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере

Сервисный аппарат LINK, созданный для захвата и буксировки спутников на околоземной орбите, прошёл серию испытаний в Центре космических полётов имени Годдарда. Миссия по спасению обсерватории Neil Gehrels Swift Observatory идёт по графику: установка LINK на ракету Pegasus компании Northrop Grumman намечена на начало июня 2026 года, а запуск — на вторую половину месяца.

Источник изображений: science.nasa.gov

Источник изображений: science.nasa.gov

В ходе подготовки аппарат прошёл вибрационные испытания, имитирующие тряску при старте ракеты, а также проверку в термовакуумной камере Центра Годдарда — герметичном помещении, где воспроизводятся космический вакуум и экстремальные перепады температуры. Команда провела огневые испытания трёх ионных двигателей, работающих на ксеноне, и развернула одну из трёх роботизированных рук аппарата. Запуск запланирован с борта Stargazer — последнего летающего самолёта L-1011 TriStar, с которого ракета Pegasus стартует в воздухе на высоте около 12 км.

Подготовка к спасательной миссии идёт в сжатые сроки. В августе 2025 года NASA обратилось к американской промышленности за предложениями по спасению обсерватории, орбита которой снижается быстрее, чем ожидалось. Компания Katalyst Space Technologies получила контракт и теперь работает наперегонки со временем. В феврале 2026 года NASA прекратило большую часть научных операций на борту Swift, чтобы замедлить её снижение и дать спасательной миссии запас времени.

«Мы оказались в необычной ситуации, когда график диктует, какой уровень риска мы готовы принять, а не наоборот, — пояснил Киран Уилсон (Kieran Wilson), ведущий исследователь миссии LINK в Katalyst. — Часы тикают: Swift продолжает снижаться, и нам приходится искать такой баланс между испытаниями и решением проблем, который даёт миссии наилучшие шансы на успех».

По словам директора миссии Джона Ван Эпула (John Van Eepoel), обсерватория, вероятно, войдёт в атмосферу до конца 2026 года, если её не поднять на более высокую орбиту. У миссии нет права на ошибку: обсерватория работает уже больше 20 лет, хотя изначально была рассчитана на два года наблюдений за гамма-всплесками — мощнейшими космическими взрывами. Если бы не снижение орбиты аппарата и попытки администрации Дональда Трампа (Donald Trump) исключить миссию из проекта бюджета на 2026 финансовый год, Swift могла бы продолжать работу ещё многие годы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первая частная индийская ракета отправится в космос уже этим летом — шансы на успех не высоки, и это нормально
Учёные предложили разгадку 14 загадочных синих вспышек, наблюдаемых во Вселенной с 2018 года
«Джеймс Уэбб» показал галактику «Кальмар» с ослепительно ярким ядром в созвездии Кита
Космический грузовик «Тяньчжоу-10» успешно доставил 6,2 т припасов и не только на китайскую орбитальную станцию
Рождение новой SpaceX? Инвесторы с Reddit разогнали акции спутниковой компании AST SpaceMobile на 6000 %
Завершены первые огневые испытания новой версии ускорителя Super Heavy — SpaceX готова к запуску Starship V3
Теги: космос, link, swift, обсерватория, миссия
космос, link, swift, обсерватория, миссия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Сотрудники OpenAI массово стали миллионерами — сотни человек продали акций на $30 млн каждый
Palit выпустила GeForce RTX 5080 Infinity 3 без RGB-подсветки в версиях с разгоном и без
Intel и Nvidia скоро выпустят первые совместные продукты, заверил гендир Тан
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение
Samsung выпустила One UI 8.5 для поддерживаемых Galaxy спустя пять месяцев бета-тестов 11 мин.
На ПК стартовали предзаказы Subnautica 2 — игра доступна в российских Steam и Epic Games Store 22 мин.
Издателем Stellar Blade 2 выступит не Sony, а сама Shift Up — официальный анонс сиквела уже не за горами 2 ч.
Смартфоны Samsung начнут блокировать приложения с назойливой рекламой в уведомлениях 3 ч.
Фанатов заинтриговал мод, который переносит в Half-Life главную героиню Life is Strange — геймплей и подробности Half-Life is Strange 4 ч.
TikTok позволит полностью отключить рекламу — но не бесплатно и не всем 4 ч.
ИИ упростил создание рекламы для малого бизнеса, но выделиться стало сложнее 8 ч.
WhatsApp запустил платную подписку Plus на iOS с темами, значками и 18 акцентными цветами 9 ч.
Джазовый ретрошутер Mouse: P.I. For Hire достиг новой вершины продаж и уже отбил все затраты на разработку 10 ч.
Новый большой патч принёс в Crimson Desert особые виды транспорта и извлечение материалов — подробности обновления 1.06.00 12 ч.
AMD разрабатывает настольную Radeon RX 9050 с 8 Гбайт памяти 8 мин.
Спутник LINK прошёл испытания и приблизил спасение обсерватории Swift от сгорания в атмосфере 2 ч.
DJI показала мощные роботы-пылесосы Romo 2 — с датчиками, как у дронов, и быстрой зарядкой 2 ч.
Следующая Vision Pro выйдет не раньше 2028 года: Apple переключилась на умные очки и ИИ-устройства 2 ч.
Первая частная индийская ракета отправится в космос уже этим летом — шансы на успех не высоки, и это нормально 3 ч.
Смартфон Трампа может вообще не выйти — предзаказ не гарантирует даже запуск производства 4 ч.
Ключевые характеристики геймерского смартфона RedMagic 11S Pro раскрылись до анонса 5 ч.
Broadcom представила решения 10G PON и Wi-Fi 8 для организации ШПД 7 ч.
Verda и Compal объединили усилия для создания ИИ-инфраструктуры следующего поколения 7 ч.
PowerColor выпустила тонкую профессиональную видеокарту Radeon AI PRO R9600D с разъёмом 12V-2×6 8 ч.