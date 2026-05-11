Samsung выпустила One UI 8.5 для поддерживаемых Galaxy спустя пять месяцев бета-тестов

Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 8.5 для смартфонов и планшетов Galaxy. Предварительное тестирование длилось более пяти месяцев. Обновление получили линейки Galaxy S25 и S24, складные смартфоны Z Fold и Z Flip, а также планшеты Tab S11 и Tab S10.

Первая бета-версия One UI 8.5 вышла 8 декабря 2025 года. Эта оболочка, которую Samsung устанавливает поверх системы Android, впервые появилась на серии Galaxy S26 в конце февраля 2026 года. В середине марта тестирование распространилось на Z Fold 7 и другие устройства.

Более пяти месяцев предварительного тестирования — срок непривычный, тем более что менялась только оболочка, а сама система Android оставалась прежней — шестнадцатой версии. При этом обновление нельзя назвать незначительным: в нём достаточно изменений дизайна и новых функций. Аналогичная ситуация с переносом сроков уже случалась: в 2025 году аналогично затянулся выход предыдущей версии — One UI 7. Оба случая стали заметными исключениями: в последние годы Samsung обновляла свои устройства быстро.

Сейчас компания активно распространяет стабильную версию One UI 8.5 по всему миру. Обновление поступает на Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE (Fan Edition), Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy Z TriFold, Z Fold 7, Z Fold 6, Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Flip 6, а также на устройства серий Galaxy Tab S11 и Tab S10. Список наверняка скоро пополнится.