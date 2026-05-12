В iOS 26.5 появилось сквозное шифрования для кроссплатформенных RCS-сообщений

Apple выпустила публичную версию операционной системы iOS 26.5 после шести недель бета-тестирования. Самым заметным изменением стало добавление поддержки сквозного шифрования для RCS-сообщений, однако полное развёртывание этой функции займёт несколько месяцев.

Впервые Apple добавила поддержку RCS на iPhone в iOS 18.1, что позволило расширить возможности обмена сообщениями между пользователями iPhone и Android. В прошлом году компания начала тестировать функцию в iOS 26.4. Теперь, с выходом iOS 26.5, кроссплатформенное RCS-шифрование запускается для всех, но с пометкой «бета».

Функция включена по умолчанию, однако пользователи могут отключить её через «Настройки» — «Сообщения» — «RCS Сообщения» — далее новый переключатель «Сквозное шифрование (бета-версия)». Apple также обновила интерфейс приложения «Сообщения». Теперь при переписке с шифрованием RCS в верхней части диалога появляется значок замка — точно такой же, как в чатах iMessage, где шифрование действует с 2011 года. Этот же замок будут видеть и пользователи Android.

Сквозное шифрование работает не у всех операторов, полный список которых опубликован на специальной веб-странице Apple. Так как функция будет разворачиваться в течение нескольких месяцев, то, даже если оператор указан в списке, опция может быть доступна не всем абонентам одновременно.

Теги: apple, ios, сквозное шифрование, rcs
