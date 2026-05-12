OpenAI создала дочернюю компанию, которая займётся внедрением корпоративного ИИ

OpenAI объявила о создании новой компании с первоначальными инвестициями в размере более $4 млрд — она будет помогать организациям во внедрении систем искусственного интеллекта. Для быстрого выхода подразделения на крупный масштаб деятельности разработчик ChatGPT также поглотит консалтинговую фирму Tomoro, передаёт Reuters.

После того как первые модели от OpenAI получили высокую оценку среди потребителей, компания начала активно заключать корпоративные контракты и расширять своё присутствие в деловом мире, где её ИИ активно внедряется. Новое предприятие, контрольный пакет акций в котором принадлежит OpenAI — очередная попытка опередить основного конкурента в лице Anthropic, которая не менее активно внедряет свои модели для корпоративных клиентов.

Предприятие получило название OpenAI Deployment Company — оно будет выделять клиентам инженеров, специализирующихся на внедрении передовых технологий ИИ, а также сотрудничать с другими компаниями, чтобы определять области, в которых ИИ сможет оказать наибольшее влияние. Внедрением уже занимается вошедшая теперь OpenAI консалтинговая фирма Tomoro — из её штата разработчик ChatGPT привлечёт около 150 опытных специалистов.

Tomoro была создана в 2023 году в альянсе с OpenAI; среди её клиентов значатся такие компании как Mattel, Red Bull, Tesco и Virgin Atlantic. Ранее стало известно, что OpenAI и Anthropic при участии частных инвесторов учредили совместные предприятия, которые будут помогать корпоративным клиентам во внедрении ИИ. В случае с OpenAI внедрением ChatGPT занимается предприятие, которым компания владеет с 19 другими соучредителями: TPG Advent, Bain Capital, Brookfield и другими.