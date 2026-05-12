Сегодня 12 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI создала дочернюю компанию, котора...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI создала дочернюю компанию, которая займётся внедрением корпоративного ИИ

OpenAI объявила о создании новой компании с первоначальными инвестициями в размере более $4 млрд — она будет помогать организациям во внедрении систем искусственного интеллекта. Для быстрого выхода подразделения на крупный масштаб деятельности разработчик ChatGPT также поглотит консалтинговую фирму Tomoro, передаёт Reuters.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

После того как первые модели от OpenAI получили высокую оценку среди потребителей, компания начала активно заключать корпоративные контракты и расширять своё присутствие в деловом мире, где её ИИ активно внедряется. Новое предприятие, контрольный пакет акций в котором принадлежит OpenAI — очередная попытка опередить основного конкурента в лице Anthropic, которая не менее активно внедряет свои модели для корпоративных клиентов.

Предприятие получило название OpenAI Deployment Company — оно будет выделять клиентам инженеров, специализирующихся на внедрении передовых технологий ИИ, а также сотрудничать с другими компаниями, чтобы определять области, в которых ИИ сможет оказать наибольшее влияние. Внедрением уже занимается вошедшая теперь OpenAI консалтинговая фирма Tomoro — из её штата разработчик ChatGPT привлечёт около 150 опытных специалистов.

Tomoro была создана в 2023 году в альянсе с OpenAI; среди её клиентов значатся такие компании как Mattel, Red Bull, Tesco и Virgin Atlantic. Ранее стало известно, что OpenAI и Anthropic при участии частных инвесторов учредили совместные предприятия, которые будут помогать корпоративным клиентам во внедрении ИИ. В случае с OpenAI внедрением ChatGPT занимается предприятие, которым компания владеет с 19 другими соучредителями: TPG Advent, Bain Capital, Brookfield и другими.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft недосчитается десятков миллиардов от OpenAI — условия сделки переписали
Бывший главный исследователь Илья Суцкевер владеет акциями OpenAI на сумму около $7 млрд
Microsoft рассчитывала превратить $13 млрд в $92 млрд на инвестициях в OpenAI
Google может представить на I/O 2026 новую модель генерации видео Omni
Исследователи Microsoft предупредили, что ИИ-модели пока не готовы к сложному классу задач
«Никогда и ни за что»: Red Hook Studios не будет генерировать голос покойной звезды Darkest Dungeon с помощью ИИ, несмотря на разрешение
Теги: openai, ии, поглощение
openai, ии, поглощение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Take-Two объяснил, почему даже спустя 12 лет разработки продолжает финансировать нелинейный шутер Judas от создателя BioShock
Игроки нашли новое доказательство существования неуловимого третьего дополнения к The Witcher 3: Wild Hunt
Canon закрыла очередной завод по производству лазерных принтеров и МФУ
AST SpaceMobile разогнала спутниковый интернет для смартфонов почти в пять раз
«Дух захватывает»: художник заворожил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind «прогулкой» по Альд'руну в реалистичном масштабе
«У магазина поверните направо»: «Яндекс Карты» теперь указывают на понятные ориентиры, объясняя маршрут 27 мин.
Thinking Machines готовит «полнодуплексный» ИИ, который умеет слушать и говорить одновременно 2 ч.
OpenAI создала дочернюю компанию, которая займётся внедрением корпоративного ИИ 2 ч.
xAI теряет популярность, но Илон Маск ещё может вернуть стартап в гонку 3 ч.
Бывший главный исследователь Илья Суцкевер владеет акциями OpenAI на сумму около $7 млрд 5 ч.
Microsoft рассчитывала превратить $13 млрд в $92 млрд на инвестициях в OpenAI 6 ч.
Google случайно показала грядущий ИИ Omni, который генерирует видео по тексту 7 ч.
Даже лучшие ИИ «сыпятся» на длинных задачах: модели теряют четверть данных 7 ч.
На iPhone появилось сквозное шифрования для кроссплатформенных RCS-сообщений 7 ч.
Календарь релизов 11–17 мая: Subnautica 2, Outbound, Directive 8020 и Black Jacket 14 ч.
Unitree показала 500-килограммового шагающего робота, внутри которого есть место для человека 26 мин.
Предложен протокол IPv8 — с обратной совместимостью с привычным IPv4 30 мин.
Starlink отключит собственный «аналог GPS», о котором почти никто не знал 2 ч.
Профсоюз Samsung назвал условие отмены всеобщей забастовки, которая может обернуться потерями до $680 млн в день 2 ч.
Samsung может поставить китайские дисплеи в Galaxy S27 — BOE нацелилась на флагманы 2 ч.
Gartner: суверенное облако могут позволить себе только США и Китай, но не Европа 2 ч.
Meta готовит пятитонные ИИ-стойки с чипами AMD 3 ч.
Скандал с контрабандными ИИ-серверами Supermicro не повлиял на её взаимоотношения с AMD, NVIDIA и Intel 3 ч.
TSMC готова вложить $250 млрд в производство чипов в США, несмотря на проблемы 4 ч.
Microsoft недосчитается десятков миллиардов от OpenAI — условия сделки переписали 4 ч.