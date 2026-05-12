Samsung может поставить китайские дисплеи в Galaxy S27 — BOE нацелилась на флагманы

Китайский производитель дисплеев BOE решил стать поставщиком экранов для грядущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S27. Узнав, что CSOT (входит в TCL) заключила с Samsung контракт на поставку панелей для Galaxy A57, BOE также выразила намерение войти в цепочку поставок корейского электронного гиганта.

Основным поставщиком панелей для Galaxy A57 по-прежнему остаётся собственное подразделение Samsung Display, а CSOT занимает второе место по объёму поставок. Учитывая это, Samsung, по неподтверждённым данным, рассматривает возможность использовать BOE в качестве вторичного поставщика экранов для флагманского Galaxy S27, но решение ещё не принято.

Это поможет Samsung Electronics сэкономить средства и направить их на закупку дорожающей памяти. Есть мнение, что на уровне руководства группы компаний Samsung Electronics китайской BOE всё-таки не дадут возможности выступить поставщиком дисплеев для передовой модели, потому что это способно ослабить переговорные позиции Samsung Display в контактах с Apple.

Тем не менее, китайские производители дисплеев предлагают более низкие цены в сравнении с Samsung Display, и это может повлиять на решение Samsung Electronics, особенно с учётом динамики цен на память в последние месяцы.