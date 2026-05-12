Matter получит интеграцию с OpenADR — умный дом поможет экономить электроэнергию и платить меньше

Разработчики стандартов OpenADR и Matter решили объединить усилия, чтобы упростить взаимодействие умных бытовых приборов в электросетью. Matter выступает самым популярным стандартом умного дома, а стандарт OpenADR используется поставщиками электроэнергии.

Источник изображения: csa-iot.org

Совместный проект поможет устройствам умного дома взаимодействовать с электросетью без участия пользователя. На уровне потребителя это означает оптимизацию потребления энергии — некоторые поставщики предлагают схемы регулирования спроса в реальном времени, при которых потребители платят меньше, и обеспечивается стабильное снабжение в загруженных системах.

Один из потенциальных вариантов использования интеграции OpenADR и Matter — домашние зарядные устройства для электромобилей. Получив возможность напрямую взаимодействовать с поставщиками, эти станции смогут включаться в моменты активации сниженных тарифов — сейчас владельцы электромобилей нередко вынуждены заряжать их на дому только в нерабочее время.

Нововведение окажется полезным только для энергоёмких приборов, которые при поддержке поставщиком OpenADR могут подключаться через устанавливаемые блоки управления спросом. Стандарт Matter позволит обходиться без дополнительного оборудования, потому что эта технология будет встроена в сами эти приборы. Сроки реализации проекта разработчики OpenADR и Matter не уточнили.

Теги: matter, умный дом, электричество
