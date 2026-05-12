TikTok оспорил статус «привратника» в высшем европейском суде

Администрация соцсети TikTok предприняла последнюю попытку оспорить свой статус «привратника», присвоенный ей в соответствии с европейским законодательством. Этот статус предполагает соответствие платформы жёстким стандартам, направленным на ограничение доминирующего положения крупных технологических компаний.

TikTok был признан «привратником» в соответствии с «Законом о цифровых рынках» (Digital Markets Act, DMA) в сентябре 2023 года, как и некоторые другие компании с аудиторией более 45 млн пользователей из ЕС ежемесячно: Google, Meta✴, Apple, Amazon, Microsoft и Booking. В 2024 году суд низшей инстанции отклонил аналогичный иск TikTok, заявив, что платформа соответствует критериям DMA для присвоения статуса «привратника». Теперь её администрация пытается оспорить данное решение в Суде Европейского союза — высшей инстанции в регионе. DMA устанавливает для «привратников» список обременительных требований, направленных на ограничение доминирующего положения крупных технологических игроков; его несоблюдение грозит штрафом в размере до 10 % от годового оборота компании.

Представители TikTok настаивают, что суд допустил ошибку в своём решении, и компания не соответствует всем трём критериям для присвоения статуса «привратника»: значительное влияние на рынок, роль ключевого канала связи для пользователей и прочное положение на рынке. «ByteDance [владеющая TikTok] продемонстрировала не только то, что её рыночная капитализация в подавляющем большинстве случаев обусловлена азиатским бизнесом, но и то, что у неё нет привязки к Европе, она находится в иной конкурентной динамике и осуществляет деятельность в особой нормативно-правовой, языковой и культурной среде», — заявил адвокат TikTok. От 70 % до 80 % посетителей TikTok пользуются параллельно несколькими другими платформами, в том числе Facebook✴, Instagram✴, Snapchat и X, а значит, они не привязаны к экосистеме TikTok, добавил он.

«Привязка к одной платформе может иметь место даже при наличии определённой степени многоканального подключения. Например, могут существовать определённые группы пользователей, которые зависят от TikTok», — возразил в суде представитель Еврокомиссии. Вынесение решения займёт несколько месяцев; сейчас статус «привратника» оспаривает Meta✴ в части своих сервисов Messenger и Marketplace.