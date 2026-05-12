Выяснилась дата начала продаж смартфонов Honor 600 и 600 Pro в России

Компания Honor готовится начать продажи смартфонов серии Honor 600 в России уже 28 мая. Устройства отличает ряд передовых технологических решений, в том числе самая тонкая в мире рамка вокруг дисплея — менее 1 мм.

Китайский производитель произвёл переход от пластиковой рамки корпуса к матовому металлу: задняя панель производится методом холодной гравировки — она стала тоньше, но прочнее. Наиболее примечательной переменой стало сокращение толщины рамки вокруг экрана. Технология высокоточного изготовления и оптимизированный процесс установки дисплея помогли уменьшить толщину рамки по периметру до величины 0,98 мм — для сравнения, флагманские смартфоны Apple и Samsung добились показателей 1,35 и 1,23 мм соответственно.

Российские продажи смартфонов Honor 600 и 600 Pro стартуют 28 мая, сообщил близкий к российской рознице источник. Российские покупатели смогут приобрести устройства спустя лишь немногим более месяца после их анонса — смартфоны дебютировали 23 апреля на презентации в Куала-Лумпуре. Старший оборудован флагманским процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Elite и предлагает до 16 Гбайт оперативной памяти; у младший может похвастаться чипом Snapdragon 7 Gen 4 и до 12 Гбайт памяти.

Теги: honor, смартфон, россия
